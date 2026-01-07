台獨頑固分子名單再添兩人 劉世芳、鄭英耀今入榜

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

中國國台辦發言人陳斌華今(1/7)宣布，我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等人將列入「台獨頑固分子」名單，並將依法採取懲戒措施。

內政部長劉世芳，資料照

陳斌華於國台辦例行記者會上指出，兩岸同胞同根同源、同文同種，追求和平發展、交流合作是共同期待，但相關人士持續推動台獨路線，嚴重背離兩岸民意，而劉世芳、鄭英耀等人的相關作為，是倒行逆施，台獨行徑累積已久，引發兩岸人民不滿。

教育部長鄭英耀，資料照

陳斌華說，國台辦最近接獲大量舉報，反映社會要求對兩人採取懲處作為，相關決定在依法依規的前提下作出，對台獨頑固分子依法懲戒，是維護國家主權與兩岸和平的重要舉措。

廣告 廣告

目前列於台獨頑固分子清單者，依照列入時間排序為：國安會秘書長吳釗燮、前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、民進黨立委蔡其昌、民進黨立院黨團總召柯建銘、國安會副秘書長林飛帆、民進黨立委王定宇、前時代力量黨主席陳椒華、民進黨立委沈伯洋、聯電榮譽董事長曹興誠，以及今日入榜的劉世芳、鄭英耀。

更多FTNN新聞網報導

放眼歐美布局民主新絲路？賴清德：台灣將成歐洲最值得信賴的夥伴

TPASS補助全沒了？林楚茵點名藍營立委：要你們審預算沒要你們懲罰人民

專喬中華電信人事案？她曝陳玉珍行徑：猶如金門土皇帝

