「台獨頑固分子」依法終身追責？陸委會：不具任何實質意義

我內政部長劉世芳（左）、教育部長鄭英耀（右）被國台辦列為「台獨頑固份子」，陸委會則說，中共所謂的「懲治措施」不具任何實質意義。。 圖：張良一/攝／新頭殼合成

[Newtalk新聞] 中國將我內政部長劉世芳和教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，國台辦今（14）日稱，「台灣是中國的台灣」，台獨分子分裂國家、破壞兩岸關係，將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。陸委會下午回應，中共所謂的「懲治措施」不具任何實質意義。

陸委會指出，中華民國與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實與台海現狀，中共所謂的「懲治措施」不具任何實質意義。國台辦成天惡言謾罵我元首，毫無理性可言，令人遺憾。

