台獨頑固分子、台獨打手都有誰？名單一次看
[NOWnews今日新聞] 中國國台辦今（7）日上午舉行例行記者會，宣布將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀、高等檢察署檢察官陳舒怡等人列為「台獨頑固分子」與「台獨打手幫凶」，聲稱要「依法終身追責」。這已非中國首次公布「台獨頑固分子」與「台獨打手幫凶」名單，目前名列榜上的我國政要包括副總統蕭美琴、前行政院長蘇貞昌等人，且還有3人同時名列兩份名單之內。
國台辦發言人陳斌華在記者會上表示，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲。劉世芳、鄭英耀等人倒行逆施，「台獨」惡行纍纍，引起兩岸同胞強烈憤慨。許多民眾向國務院台辦舉報，要求「進行懲處」，國台辦聲稱將依法「終身追責」。
對此，劉世芳回應說，捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣。鄭英耀則說教育部會持續堅守《教育基本法》的精神，推動愛國教育，守護台灣的民主自由。法務部對此回應表示，嚴正譴責恫嚇台灣司法官的行徑，檢察官依法追訴犯罪，法務部絕對支持。
名單一次看
截至目前，中國公布的「台獨頑固分子」有14人，包括劉世芳、鄭英耀、前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、國安會秘書長吳釗燮、副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、立委蔡其昌、柯建銘、王定宇、沈伯洋、國安會副秘書長林飛帆、前時代力量黨主席陳椒華、聯電創辦人曹興誠。
中國公布的「台獨打手幫凶」則有12人，包括陳舒怡、劉世芳、立委吳思瑤、黃捷、沈伯洋、台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷；曹興誠、網紅史書華、溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）。
其中兩份名單有所重疊，劉世芳、沈伯洋、曹興誠雙重上榜，因為「台獨頑固分子」名單早在2021年就由國台辦陸續公布，而「台獨打手幫凶」則是去年3月才開設，據稱是國台辦接受民眾舉報線索後擬定。
