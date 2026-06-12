台玻擴產高階玻纖布 林伯豐：供不應求至2027年底

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（中央社記者何秀玲台北12日電）台玻董事長林伯豐表示，受惠AI需求帶動，將持續提升高階玻璃纖維布產品比重，今年將再投資新台幣20億元擴充Low DK（低介電）及Low CTE（低熱膨脹係數）產品產能，目前供需仍相當吃緊，預估產品供不應求情況將延續至2027年底。

台玻今天召開股東會，林伯豐表示，隨著AI應用快速發展，市場對高速、高效能材料需求大幅增加，自2023年起投入高階Low DK及Low CTE玻纖布研發，並引進國外技術團隊共同開發，2024年開發成功，去年陸續取得客戶認證。

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林伯豐指出，台玻近年調整產能布局，將部分低階設備移往中國大陸生產，台灣廠區則聚焦高階產品製造，以提升產品附加價值及獲利能力。

他表示，因應客戶需求成長，台玻今年再投入20億元擴充相關產能，確保Low DK及Low CTE產品供應能力。目前市場需求相當強勁，供需缺口短期內仍難以完全填補，預估缺貨情況將持續至2027年底。

林伯豐說，目前高階Low DK及Low CTE產品已占台玻玻纖布事業約4成比重，也是獲利能力較佳的產品線。未來除持續提升產能外，也將與客戶共同開發新產品及新應用市場。

談到市場競爭對手，林伯豐表示，台玻玻纖布全球市占率約18%至20%，主要競爭對手為日本日東紡，日東紡在高階玻纖布市場市占率超過50%；台玻將持續投入研發創新與人才培育，並透過提升產品品質及降低成本，強化市場競爭力。

台玻表示，展望未來，除了持續發展高階玻纖布產品之外，也將推動節能玻璃、光電玻璃等高附加價值產品，並加速低碳轉型布局，提升競爭力。（編輯：林家嫻）1150612