台玻總裁林伯實涉假交易10億股權 士檢偵結起訴

台玻集團總裁林伯實遭股東不滿提告，涉嫌透過家人擔任董事的公司股權不實轉讓規避強制執行，疑將資本額約10億台幣的子公司股權虛載以6.5億元轉讓，遭士林地檢署起訴。

士林地檢署。（圖／資料畫面）

檢方調查，林伯實與妻子徐莉玲為香港實聯長宜中國控股公司董事，該公司投資中瑞藍科契約中約定，若3年內未上市須履約回購股票，因營運不佳無法上市，恆天創業要求履約回購股票，此舉造成林伯實名下子公司股權面臨遭強制執行。

林伯實於2020年12月開始進行假交易，將實聯淮安公司全部股權以2千萬美金，轉售給徐莉玲名下的「SL公司」，但實際上並未支付任何款項；隔天4月SL公司又將股權設定質權給台灣實聯公司，事後遭公司股東提告。

案經士林地檢署調查，檢察官認為林伯實明知股權未實際出售，仍不實將股權轉讓，導致實聯長宜控股公司失去對實聯淮安所有權，轉由其實際控制的公司持有，嚴重損害公司權益，近日依違反行使業務登載不實文書罪起訴。

