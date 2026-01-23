台玻股價創新高 員工薪資凍漲 工會揚言罷工

台玻公司鹿港廠企業工會已提出調整事項勞資爭議調解，盼提高薪資，若是調解不成立將會啟動罷工投票來獲得罷工權。（工會提供／林良齊台北傳真）

近期因為電子級玻纖布傳出可能缺貨至明年，台玻獲利前景看好，也反映在近期的股價上，但同時台玻公司的基層員工，卻已經長達4年未提高薪資，台玻公司今年則回應希望仍以發放獎金為主，未調薪恐邁入第5年，台玻公司鹿港廠企業工會已提出調整事項勞資爭議調解，盼提高薪資，若是調解不成立將會啟動罷工投票來獲得罷工權。

台玻公司鹿港廠企業工會幹部表示，鹿港廠工會堅持要爭取調薪的原因，包括台玻公司在其他工廠會增加員工給予不同名目的獎金，但是都唯獨跳過鹿港廠數百名員工，這是非常不公平的狀況，所以這次工會絕對會堅持到底。

桃園市產業總工會認為，目前各項物價都不斷提高，持續五年為提高薪資絕對會讓員工消費能力大受打擊，目前台玻鹿港廠工會依據勞資爭議處理法進行爭取的程序，如果調解不成立將會啟動罷工投票來獲得罷工權，全台灣的自主工會也將全面力挺台玻鹿港廠工會。

