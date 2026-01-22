台玻變飆股1》林伯豐搶當AI軍火商！ 揭台玻爆量創高的秘密武器

「競爭對手建廠要三年，我們只要一年！」近期台玻董事長林伯豐這句霸氣十足的宣言，瞬間點燃了市場的追價引信。這家成立超過一甲子、過去總被視為「大牛股」的老牌玻璃廠，過去一週卻如吃了大力丸般，股價爆量創高，成為市場上最滾燙的AI概念股。這場令市場瞠目結舌的「大象起舞」，背後其實是一場由八旬老帥親自操盤的精準布局。

趁日商「空窗期」出手 老帥算盤打得精

過去一個禮拜，台玻股價如旱地拔蔥般狂飆，股價連番收紅，最高來到57.4元，逼近60元大關，單日成交量更一度爆出逾40萬張，外資、投信瘋狂搶進，這家成立一甲子的老牌玻璃廠，一夜之間變成了市場最燙手的飆股。

其實這一切並非偶然，「大家現在才在追這塊布，但林董（林伯豐）早在半年前就已經下令要備戰了，」集團內部老臣透露，近期輝達（NVIDIA）最高階伺服器GB200 需求強勁，導致關鍵原物料Low CTE玻纖布缺貨，連蘋果、Google等科技巨頭也加入了這場關鍵材料的搶料大戰，導致高階玻纖布的缺口預估將一路延燒到2027年。

這完全在林伯豐的劇本之中。他敏銳地發現，全球高階玻纖布霸主日商日東紡（Nittobo）的新產能出現空窗期，最快要等到2027年下半年才能開出，「這兩年的空窗期，就是台玻千載難逢的機會。」林伯豐在內部會議中定調，要利用台玻既有的窯爐優勢，用最快速度搶下市佔。

狠砸22.5億擴產 「錢」途比蓋房好

為了這場仗，林伯豐展現了驚人的執行力。他不僅親自督軍，更在董事會強勢通過高達22.5億元的資本支出，計畫將現有的高階Low DK（低介電常數）產線，從原本的4條一口氣擴充至12條。

這筆投資的目標非常明確，就是要在2026年將高階玻纖布的供貨量提升至40～50％。林伯豐深知，傳統平板玻璃受中國房市拖累，已是「慘業」，唯有高階玻纖布的毛利能讓台玻翻身。根據法人分析，隨著新產能開出，台玻2026年的毛利有望從11％跳增至24.5％。

台玻打進輝達供應鏈，一舉成為飆股。（圖／AI生成）

訂單滿到2027年 喊出全球第二大野心

據了解，台玻手上的高階玻纖布訂單能見度已一路滿到2027年上半年。有了訂單當底氣，這位傳產大老更喊出了令市場震驚的目標，台玻不只要做台廠第一，更要將高階玻纖布的全球市佔率，從目前的20％翻倍挑戰40％，坐穩全球第二大供應商的位置，直接與日商分庭抗禮。

然而，就在股價隨著老董事長的豪情壯志創下波段新高之際，攤開財報，台玻沉重的「中國包袱」依舊存在。這場由老帥親自發動的AI戰役，能否徹底抵銷本業的鉅額虧損，有待外界觀察。