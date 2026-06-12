台玻預估缺貨潮至2027年 董事長林伯豐：再投20億擴充產能

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【緯來新聞網】台玻今（12）日召開股東常會，受惠於AI熱潮與高效能運算需求，公司持續擴充原有的低介電常數玻璃纖維布生產線，並加速開發具備更低介電常數及低介電損耗的高階產品，以全力滿足客戶發展生成式人工智慧、大型資料中心、自駕車及物聯網等應用的爆發性需求，然而美國關稅政策的延續、中東戰爭衝突以及地緣政治引發的貿易問題，全球環境充滿挑戰及不確定性，台玻2025年合併營收415億元，稅後淨損5.9億元。

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台玻董事長林伯豐表示，隨著AI應用快速發展，市場對高速、高效能材料需求大幅增加。（圖／蔣欣倫攝）

台玻2025年合併營收約為新台幣 414.94億元，相較於前一年（2024年）微幅衰退2.37。在全年獲利表現上，2025年度歸屬母公司稅後淨利累計為-5.9億元，全年每股盈餘（EPS）為-0.2元。



在纖維事業部方面，資訊傳輸已全面進入高頻高速時代，AI與智能產業的蓬勃發展，帶動整體供應鏈的明顯成長，高品質玻纖布的需求將持續增加，台玻玻璃纖維事業部的電子級玻纖布訂單滿滿。台玻低介電（Low Dk）玻纖布與低熱膨脹係數（LOW CTE）玻纖布，已普遍獲得全球主要客戶認證與採用。台玻董事長林伯豐：「今年再投入20億元擴充相關產能，確保Low DK及Low CTE產品供應能力。」由於目前市場需求相當強勁，供需缺口短期內仍難以完全填補，預估缺貨情況將持續至2027年底。

台玻董事長林伯豐在股東會上分享，因應客戶需求成長，台玻今年再投入20億元擴充相關產能。（圖／蔣欣倫攝）

林伯豐進一步表示，在高階玻纖布市場中，日東紡目前市占率超過50，台玻則已取得超過40的市場份額，兩家公司幾乎掌握全球主要高階供應量。由於相關產品涉及專利保護及客戶認證，一旦導入客戶製程後，供應商不易被替換，因此形成相當高的產業進入門檻。



對於中國大陸市場，雖然政府持續釋出振興政策試圖帶動房地產回溫，但建築端需求依舊偏弱，使得浮法玻璃供過於求的壓力未見顯著緩解，台玻以高端應用及高附加價值節能玻璃、光電玻璃產品，因應未來智能家居及車用市場的需求。展望未來，除了持續發展高階玻纖布產品之外，也將推動節能玻璃、光電玻璃等高附加價值產品，並加速低碳轉型布局，提升競爭力。

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