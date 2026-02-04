台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。
在我看來，金馬年的台股走勢，依舊有好戲可期。2025年台股漲幅共計25％，若自4月低點「萬7」附近算起，已上漲了65％，其中2025年下半年在主動式ETF推升下，加上房市投機資金因打房與稅負政策轉往股市，還有許多公司成立投資部門、以重金投入股市，即使近期外資持續賣超台股，但整體市場獲內資充沛資金的支撐。
而且，我認為外資2026年第二季後回流機率相對較高，理由在於，外資正等待5月降息訊號，若美國降息、利率走低，資金可望外流至高GDP（國內生產毛額）成長市場的台灣，因此2026年全年台股在「內資持續＋外資回頭」的雙重推力，依舊還有高點可期。
回顧2025年景氣對策燈號，雖一度在5月從黃紅燈下探至綠燈，但9月很快就回升至黃紅燈，主要拜AI與資通訊基本面強勁帶動所致，傳產業表現則差強人意。
而時序來到2026年，傳產壓力因關稅不確定性解除而緩解，非電子產業景氣已然落底，因此今年可望呈現「資通訊持續向上＋非電子回穩」的健康結構，原本低基期的台塑（1301）、台泥（1101），都有望成為我的口袋名單。
成熟製程、PCB聚光 記憶體還有肉？
值得一提的是，雖然AI依舊是今年投資主旋律，但看好的產業卻不盡相同，放眼過去熱門AI族群中的散熱、滑軌、BBU（備援電池模組）、組裝及部分設備廠，近期漲勢收斂，今年焦點將持續關注具漲價題材的記憶體、PCB（印刷電路板）上游材料、與成熟製程晶圓代工等「三大波題材」。
首先，第一波的記憶體族群方面，隨著SK海力士、美光轉向HBM（高頻寬記憶體），在DDR產能移轉下，包括南亞科（2408）、華邦電（2344）因此受惠，而兼具AI題材的群聯（8299）也漲上2千元，記憶體股價已大漲一波，還能買嗎？不妨先從記憶體報價漲勢收斂與否做觀察。
根據TrendForce資料顯示，DDR5在2025年第三季合約價較第二季漲幅3至8％，相關個股股價自9月開始推升；DDR5第四季較第三季大漲53至58％，帶動股價暴衝。而2026年第一季又較2025年第一季上漲60至65％，即使華邦電、南亞科個股交易「被關禁閉」，股價仍上漲。目前，第二季DDR5預估漲幅為10至15％，漲幅已見收斂下，反而需提高警覺。
再者，記憶體通路商的股價若漲不上去，市場也許會解讀成記憶體通路商低價庫存已清空、僅存高價庫存，出現市價停滯、毛利受侵蝕的利空，此時就可能是市場降溫的警訊。
此外，高階玻纖布也可望複製記憶體缺貨的現象，尤其看好上游材料的玻纖布、銅箔、鑽針，選股優先順序依次為台玻（1802）、富喬（1815）。
日本半導體材料大廠Resonac宣布，自2026年3月1日起調漲銅箔基板等PCB材料價格，漲幅預計達到30％以上，由此可見上游材料端的需求緊俏，特別是玻纖布龍頭廠日東紡（Nitto Boseki）目前產能已達到極限，此時台玻、富喬切入T-Glass（高階電子級玻纖布）尤其受惠。
以台玻為例，目前Low CTE（低熱膨脹）玻纖布開始交貨，預期訂單能見度到2027年上半年，2026年隨新產能陸續開出，高階玻纖布供貨可望年增40％，另外，鑽針廠尖點（8021）也是我長線布局的標的。
綜觀上述標的，預計在拉回後，都還有3至5成的漲勢空間，但若要有「倍數」上漲，我認為第三波「成熟製程的晶圓代工」較有機會，包括聯電（2303）、世界先進（5347），未來有機會複製記憶體個股的大漲模式。
原因在於，當高階製程吸走一線產能，相對低階與成熟的製程就能進一步擴大二線廠市場布局，換句話說，隨著台積電（2330）淡出8吋、三星轉產記憶體，成熟製程供給減少，加上歐美去中化政策、限制對中國成熟製程採購，有利台系成熟製程代工訂單穩定成長。
不過，這些漲價概念股，若以傳統本益比與EPS（每股稅後純益）觀察，很難下手布局，因此建議操作重心透過技術面與趨勢確認，較不會錯失投資機會。在強勢股紀律化策略，建議觀察「連續三日」不創新高，這時可部分調節以控風險，中期以二十日線視為轉折線，回測二十日線為再進場訊號，短線操作可看沿著五日或十日線分批布局，提高進場效率並控管風險。
封關前一周先減持部位 年後伺機補回
至於是否可以抱股過年？我認為今年農曆年假長達11天，由於流動性低、黑天鵝不可測，封關前一周，我的持股會降至5成，不是不看好，而是屬風險管理，年後視盤勢情況再伺機補回，是較為穩妥的作法。
至於投資小白或對選股缺乏信心者，我會建議透過「機械式ETF策略」分批進場、波段獲利，例如透過每日自動扣款定時定額買入主動式低價ETF，包括主動復華未來五十（00991A）、主動統一台股增長（00981A）等，當持有報酬率達3至5％，即一次性出清，翌日再重啟每日買入，下跌時持續以定時定額拉低均價，建立「會買也要會賣」紀律，不失為一種安全穩定的獲利方法。
（本文由張真卿口述，林心怡整理）
更多今周刊文章
力積電跌停沒在怕！億元教授押身家買進「股價上看110元」，為何不買台積電理由曝光「這4檔抱股過年賺翻倍」
他抱可寧衛(8422)9年，「土方之亂」前賣股少賺上百萬領悟：為何別追飆股？股市生存更需要2種「慢」實力
黃鐙輝賣掉1千元台積電買南港豪宅、套利0050神操作！財務自由四階段：月領45萬被動收入+資產年增230萬
其他人也在看
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
王心凌香閨約會1／王心凌、吳克群曖昧19年 半夜零時相伴直奔王家經紀公司回應了
王心凌與吳克群去年9月被本刊爆料在飛機上曖昧，事後她不認戀情；事隔4個多月，也就是1月28日的深夜，本刊直擊兩人聚完餐後，吳克群在友人的護送下，自己先上了多元計程車，隨後王心凌竟然也坐上同一輛計程車，兩人相伴離開。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
藍營台中市長人選呼之欲出？江啟臣深夜「簽下去」 盧秀燕一句話回應
2026年縣市長選舉腳步近逼，各陣營布局陸續完成，除民進黨首都台北市長人選備受關注外，向來被視為「搖擺州」指標選區的台中市，國民黨「大母雞」盧秀燕的接班人選至今懸而未決，如今有意參選的立法院副院長、立委江啟臣，以及立委楊瓊瓔都表示會簽署國民黨中央的提名協議。對此，台中市長盧秀燕2日受訪時僅回應了一句話。民進黨日前正式徵召立委何欣純參選台中市長，國民黨人選方面......
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
趙露思素顏辦證採檢糞便 驚恐直呼：那根棉籤轉兩圈太崩潰
陸劇女神趙露思早前在海南三亞擺攤賣雞蛋糕被認出來，如今她的擺攤Vlog影片終於正式曝光。為了在三亞夜市合法擺攤賣家鄉味蛋烘糕，她身體力行帶著團隊衝去衛生單位體檢。沒想到這場女神的日常，竟在「糞便採檢」環節徹底崩壞。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？
（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電 […]
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。