台瑞雙邊科技合作！聚焦半導體、量子科技與綠色能源

國科會與瑞典策略研究基金會，於今（29）日至30日在宜蘭共同舉辦台瑞雙邊科技合作成果交流研討會「Taiwan–Sweden（NSTC–SSF）Bilateral Joint Research Workshop」，全面展示雙方近年合作成果，並共同擘畫2026至2031年下一階段雙邊科研合作藍圖，聚焦半導體、量子科技、綠色能源，持續深化台灣與瑞典在前瞻科技領域之策略夥伴關係。

國科會副主委陳炳宇表示，國科會與瑞典SSF已於 2024年7月重新簽署合作備忘錄，確立了2026至2031年的第二期合作框架，新階段的合作範疇擴展至10大策略領域，除了延續半導體與 AI 的優勢，更納入了太空科技、量子科技、無人機與機器人、神經科學以及海洋探測技術。

瑞典駐台代表任荷雅提到，瑞典與台灣有長期的全方位合作關係，尤其是SSF與國科會的科技合作研究受到高度肯定。近期瑞典駐台辦事處與我教育部正討論互設獎學金的合作制度，積極推動台瑞雙邊人才培育及交流。

國科會指出，與瑞典SSF自2020年起推動旗艦型雙邊合作計畫，聚焦半導體與量子科技、次世代通訊（6G）、人工智慧、永續與綠色能源及先進材料等關鍵科技領域，迄今已共同支持多項具高度國際競爭力與應用潛力之研究計畫，成功建立台瑞雙邊頂尖研究團隊間穩固且長期的合作網絡。

國科會強調，本次研討會集結第一期台瑞合作計畫之台灣與瑞典計畫主持人，及其核心研究團隊成員，研究主題涵蓋GaN高頻與高功率元件、固態無陽極鋰電池、二維量子光電元件、以及CMOS奈米孔生物感測等前瞻研究主題，透過成果發表與深度討論，促進跨領域整合與技術突破。

國科會補充，與瑞典SSF基金會刻正展開第二期（2026－2031）合作計畫之徵件作業，主題擴大至太空、量子、無人機、6G、半導體、綠能、生醫、神經科學、海洋及人工智慧等10個領域，成為台灣與瑞典未來5年科技合作的新方向。

