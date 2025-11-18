文 ‧ 劉秉勳

圖片來源:台生材

▲ 圖片來源:台生材

台生材(6649)參加櫃買市場舉辦業績發表會，第三季交出亮眼成績單，不僅單季營收較上一季翻倍成長，本業獲利更大增四倍，成功轉虧為盈。隨著第二代周邊血栓耗材開始放量、人工腦膜產品逐步進入更多醫院，加上新導絲產品預計明年起開始出貨，台生材已進入全新的成長周期。

第三季台生材營收達7,278萬元，季增1.24倍，主要受惠於腦中風血栓移除導管系統以及周邊血管耗材的強勁需求。營業利益達2,555萬元，季增超過四倍。稅後淨利2,864萬元、EPS0.68元，不只較上季由虧轉盈，更賺贏上半年合計，創下歷史次高紀錄。

廣告 廣告

累計前三季，台生材營收1.74億元、年增158%，毛利率提升至63.57%，稅後淨利5,517萬元、EPS1.31元，全面擺脫去年同期虧損，順利轉盈利。

本季成長關鍵來自於與美國合作夥伴共同開發的「血栓移除導管系統」。這款產品主要用於治療缺血性腦中風，同時也擴展至四肢等周邊血管的血栓清除——這是一個全球快速成長、仍未被充分開發的市場。第二季上市的「二代血液收集瓶」，經過一季的推廣，替換率與使用頻率大幅提升，讓消耗性產品出貨快速放大，成功推升第三季營收與毛利。

公司研發的高階「液態合金導絲」，以極高精度加工技術製作，是全球僅少數廠商能做到的產品，並已取得美國FDA核准。台生材預計明年開始出貨，初期供應量可達5,000套以上，預期將成為2026年新一波營收動能。由於導絲屬於高附加價值耗材，預估毛利率將維持在60%以上，對公司獲利貢獻相當可觀。

在人工腦膜方面，台生材的泡沫式「多孔水膠」人工腦膜能快速填補不規則腦膜缺損，縮短手術時間，相較傳統片狀人工腦膜更具優勢。目前已進入台灣 20 多家醫療院所，並持續透過臨床資料與國際論文建立醫師信賴度，未來有望成為另一個穩定成長來源。

展望2026，公司看好腦中風及周邊血栓治療市場持續快速擴張，加上新產品明年開始出貨，預期明年營收仍可維持強勁雙位數成長，上看50%。

台 生 材 6 6 4 9 ( 圖 片 來 源 : C M o n e y )

▲台生材 6649(圖片來源: CMoney)

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--台生材Q3營運大躍進！ 高毛利耗材與新產品進入成長快車道 - 理財周刊