台產減資後氣勢如虹！明年配發率可望大增、股價創27年新高

台產10月底進行30%現金減資，並在11月3日恢復交易後，股價漲勢強勁，今日續創新高(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕台產(2832)10月底進行30%現金減資，重新在11月3日恢復交易後，股價漲勢強勁，近期台股走跌，今日更一路走低大跌逾千點，但台產股價小漲開出後一路走揚，盤中股價站上53元、上漲3.3%，創下該公司1997年掛牌以來的歷史新高。至上午12時40分報52.1元、上漲1.56%，成交量968張，較昨日增加3成。

台產是老字號產險公司，每日成交量僅數百張，多則不超過2千張，但因獲利表現亮眼、配息穩定，一直是存股配息族的持股名單，法人指出，激勵台產股價近來創新高的關鍵，就是投資人對明年配息的期待。

台產2024年稅後淨利11.62 億元，獲利創歷史新高，每股配發現金股利2元，今年前3季稅後淨利為9.34億元，已與去年同期相當，法人預估今年全年獲利可望再創新高，自然明年的配息也值得期待。

值得一提的是，台產去年每股配息2元，是在扣除法定盈餘公積及特別準備後配發的金額，台產上月底完成減資，使股本從36.22億元降至25.35億元，至9月底法定盈餘公積已提撥32.8億元、高於股本，因此明年起，配息就無需考慮法定盈餘公積因素，預期配發率可進一步提高。

法人表示，除了獲利表現、配息的誘因外，近期全球股市震盪，台股走跌，此類配息概念股又成了投資人的資金「避風港」，應該也是推升股價走強的原因之一。

