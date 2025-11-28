台男中東獲釋！妻要外交部負擔6天食宿、返台機票費用「不能借貸」

社會中心／綜合報導

妻子要求外交部無償負擔陳男今起至12月3日的食宿，及回台灣的機票費用，「不能用借貸方式」處理。(圖／翻攝畫面)

雲林66歲陳姓男子與妻子前往中東旅遊，日前在阿布達比機場轉機時，突遭全副武裝持槍人員帶走並失聯四天。陳男今（28日）終於平安獲釋，他向家屬透露，警方告知他去年10月曾在當地被判刑，但應該是同名同姓，目前必須待到12月3日才能返台。妻子要求外交部無償負擔陳男今起至12月3日的食宿及回台灣的機票費用，「不能用借貸方式」處理。

陳男平安獲釋，他向家屬透露，警方告知他去年10月曾在當地被判刑，但應該是同名同姓。(圖／家屬提供)

根據《自由時報》報導，陳男妻子疑在丈夫被捕後繼續前往土耳其旅遊，因此無法第一時間提供丈夫律師協助。另由於陳男個人物品將被扣留在警局至12月3日，陳妻除要求外交部「無償提供」陳男這6天在外食宿，及返台的機票費用，甚至要求「不能以借貸的方式處理」。對此，外交官員回應，外交部將持續全力給予我旅外國人必要協助，並在符合當地法令前提下為國人爭取最大權益。

陳男強調，頭一兩天是最難熬與孤單的日子，因為只有孤單一人，後面在拘留所碰到一些中國人跟一個台灣人，有互相聊天給予幫助，被拘留期間沒有辦法對外聯繫通話，「有碰到幾個外國人，他們都像天使一樣有幫助我，還好我會講英文，可以溝通」。由於當地警方告知，去年10月他在當地被判刑，懷疑自己應該是因「同名同姓」才被冤枉，但警方並未告知任何罪名或拘留原因。

