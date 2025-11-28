台男中東被押走！妻爆「繼續土耳其旅遊」 律師酸：老公像消耗品嗎？

社會中心／綜合報導

雲林66歲陳姓男子與妻子日前在阿布達比機場轉機時，陳男突遭全副武裝持槍人員帶走並失聯四天。陳男今（28日）平安獲釋，他向家屬透露，警方告知他去年10月曾在當地被判刑，但應該是同名同姓。如今傳出陳男妻子疑在丈夫被捕後繼續前往土耳其旅遊，因此無法第一時間提供丈夫律師協助。對此，律師林智群開酸：「老公看起來像消耗品嗎？」

陳男平安獲釋，他向家屬透露，警方告知他去年10月曾在當地被判刑，但應該是同名同姓。(圖／家屬提供)

律師林智群今在社群發文，老公在轉機點阿布達比機場被抓走，老婆跑到土耳其繼續她的行程，這個心臟真的很大顆欸。又不是掉手機，而是掉老公，老公看起來像消耗品嗎？掉了，回去台灣再申請一個就好了嗎？根據阿布達比當地法律，要請律師，只能由「配偶」或「家人」委任，不能由「外交人員」委任，外交部當然只能通知家屬親自來阿布達比委任律師。然後這個「繼續行程跑到土耳其」的老婆，去找了韓國瑜、張嘉郡幫忙，之後委任了律師（也沒說是怎麼委任的），然後抱怨外交部不夠積極。

傳出陳男妻子疑在丈夫被捕後繼續前往土耳其旅遊，因此無法第一時間提供丈夫律師協助，律師林智群開酸：「老公看起來像消耗品嗎？」(圖／家屬提供)

林智群接著寫道，那個老婆或張嘉郡他們後來怎麼委任律師的，麻煩說明一下。如果到頭來，還是找家人親自到阿布達比委任律師，還是由外交部官員協助，請問一下，外交部人員哪裡不積極了？除非張嘉郡可以提出證據，證明「不用家屬就可以委任律師」，不然他們沒立場指責外交部不積極。要説不積極，這個老婆自己都不著急了，老公不見了，還可以繼續她的行程，不跑到阿布達比委任律師，皇帝都不急了，外交部要急什麼？另外該男發生這個事情，也不是外交部的問題，為什麼要外交部買單？外交部看起來像保險公司嗎？

