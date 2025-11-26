台男中東轉機被抓走 3天下落不明

雲林縣陳姓夫妻本月23日前往中東旅遊16天，於阿布達比轉機時，陳男在登機空橋上遭5名武裝人員強行帶走，迄今音訊全無。家屬在PTT求援，陳妻26日告訴記者，她與家人求助台灣外交部杜拜辦事處，該處回覆因與阿布達比「無正式往來管道」，只能委請在地友人協助打聽。

對此，外交部回應，我國駐杜拜辦事處於24日上午接獲楊女士電話後，已立即洽繫阿布達比警方瞭解本案原委，昨日當地警方已初步提供相關說明，目前駐處刻正與警方進一步釐清案情，以提供我國人後續協助。

網友karta1103084於26日凌晨1時許在PTT發文「求救！爸爸在阿布達比被警察抓走」，強調這不是幻想文、創作文，「我爸媽近日前往中東旅遊，途經阿布達比轉機時，爸爸不明原因被警察帶走，目前已經過了3天沒有任何消息。有尋求外交部和航空代理商協助，不過也只是叫我們自己打電話給駐杜拜領事館而已，實在沒什麼幫助」。

陳男家屬在事發後第一時間3度聯繫台灣外交部駐杜拜辦事處，但該處回覆，因與阿布達比「無正式往來管道」，目前只能委請在地友人協助打聽，資訊極度有限。

陳妻26日與記者聯繫，表示此行是參加國外旅行社的中東16天旅遊行程，23日抵達阿布達比再轉機至伊斯坦堡與旅行團會合，未料先生卻在通往機艙的空橋上，突被5名武裝人員帶走，現場空服員沒說原因也未出示文件。

她說，先生今年66歲，曾做過保全、保險、貿易公司，8年前從停車場管理人員退休後，就在家照顧母親，平常參與教會、社區活動，生活很單純，沒有參與政治活動。上次出國是今年2月去澳洲探望孩子。

陳妻呼籲，外交單位不能只找朋友打聽，丈夫到底安不安全？什麼原因？被關在什麼地方？這不該是正常保護國人的方式，希望能盡快告訴她發生什事情。目前她人在伊斯坦堡，再過2天會搭乘郵輪到地中海，行程是16天，她不知道該怎麼辦，只能跟著旅行社走。