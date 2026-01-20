台男去年11月阿布達比轉機無端遭補 外交部：已於1月17日返台

雲林一名陳姓男子去年11月在阿布達比機場轉機時無端遭拘捕，最後在外交部協助下，陳男已於今年1月17日順利返台。（圖／翻攝自PTT）

雲林一名陳姓男子與妻子去年11月23日搭機前往土耳其旅遊，卻在阿聯阿布達比機場轉機時被警方帶走調查，經過5天後獲釋，但因遲未獲發離境許可，無法返台。外交部發言人蕭光偉今天（20日）進一步說明，在外交部積極協助下，阿聯檢方已於今年1月8日解除旅行禁令，陳男於1月17日順利搭機返抵國門。

雲林一名陳姓男子，去年11月在阿布達比國際機場轉機時無端遭拘捕，雖隔了5天候已獲釋，但因當時遇到連續假期，當地檢方尚未完成內部審核，因此遲未核發離境許可，導致陳男無法搭機返台。

廣告 廣告

針對個案的最新進展，蕭光偉今天上午主持外交部例行記者會時進一步說明，經當事人委任律師向當地檢方說明後，確認陳姓國人並未涉及相關案件，阿聯檢方已於今年1月8日解除其旅行禁令，陳男並於1月17日順利搭機返抵國門。

蕭光偉指出，在本案發生後，我國駐杜拜辦事處即在符合當地法令的前提下，第一時間積極提供各項必要行政協助，包括持續陪同陳男分別向阿布達比及杜拜兩地檢警單位釐清案情，並安排會晤多位律師，協助向阿聯政府提出解除旅行禁令的相關申請。

蕭光偉進一步說明，駐處亦協助當事人就醫陪同、交通接送、短期住宿安排、長期備用藥品取得，以及日常生活餐食等相關生活照料。另於去年12月12日，在阿布達比機場協助陳男巡檢並確認其所有個人行李，並在駐處協助下，當事人於12月17日正式委請律師處理後續法律事宜。

蕭光偉說，由於阿布達比當局一度遺失當事人護照，駐處亦於今年1月14日協助陳先生取得護照遺失證明，使其得憑駐處核發之入國證明文件入境。駐處隔日再度聯繫相關單位，確認陳先生可離境，並於1月16日晚間載送其前往阿布達比機場搭機離境，陳男最終於1月17日順利返抵台灣。

蕭光偉強調，政府高度重視國人在海外的人身安全與合法權益，本案在協助處理過程中，外交部與外館始終在尊重並遵循當地法令的前提下，全力為國人爭取並維護其應有的最大權益。



回到原文

更多鏡報報導

經貿新局／台美關稅引中共跳腳 外交部：凸顯「麻煩製造者」本質

台男阿布達比轉機遭押獲釋 妻請外交部「無償」負擔食宿費用

護照蓋吉伊卡哇印章…他急問「去日本還有救嗎」 外交部：恐遭遣返

為奪1.5億保險金！他假好心天天餵妻吃「維他命」 腸子、骨頭全被鉛侵蝕中毒