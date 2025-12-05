台男喝醉大鬧被航警拉下機 虎航拒載

▲虎航說明，昨日台灣虎航IT-207名古屋前往桃園航班，一名國籍旅客疑因酒醉而在機內情緒激動且以言語進行滋擾，行為包括干擾組員、不願配合起飛前檢查、對組員咆哮等。（資料照／台灣虎航提供）

[NOWnews今日新聞] 昨（4）日有旅客在網路上發文指出，在虎航名古屋往桃園的航班上，有一名醉漢喝醉後大鬧，隨後航警將醉漢帶下飛機。對此，虎航證實，該航班延誤48分鐘，虎航對於旅客滋擾事件一貫零容忍。

虎航說明，昨日台灣虎航IT-207名古屋前往桃園航班，一名國籍旅客疑因酒醉而在機內情緒激動且以言語進行滋擾，行為包括干擾組員、不願配合起飛前檢查、對組員咆哮等，當下由該航班機長按規定對該旅客簽發警告信函，後經客艙事務長對其宣讀警告信函，期制止不理性行為。

廣告 廣告

虎航表示，惟該名旅客仍不願配合，最後由地勤人員代為通報日本中部名古屋機場航警並對該名旅客執行拒載程序，本次事件導致該航班延誤48分鐘。

台灣虎航強調，以「飛安第一」為營運基石，且對旅客滋擾事件一貫零容忍，對於本次事件亦肯定該班組員的表現及應對方式。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

北市監理所考核出爐！3家奪特優 12家拿優等

9成勞工挺「週休三日」壓力減半 盼薪水不減不損權益

繳費了嗎？汽燃費催繳倒數 逾期當心再噴3000元