台男喝醉鬧機延誤48分鐘 日航警「強制拉下機」乘客拍手歡呼

醉漢鬧機，遭航警強制帶下機。（圖／翻攝Threads／＠yunan8543）

台灣虎航編號IT-207航班於本月4日晚間從日本名古屋飛往桃園的途中，發生一起旅客擾亂秩序事件。一名男性旅客疑似酒後情緒激動，在機上不斷以言語滋擾空服員，並拒絕配合起飛前安全檢查，最終由名古屋機場航警登機強制帶離，造成班機延誤48分鐘。

事件發生於原訂晚間7時40分起飛的IT-207航班。據機上乘客拍攝並上傳至「Threads」的畫面顯示，該名男旅客疑似酒醉，不僅大聲咆哮，還干擾機組員執行作業，導致全機乘客無法起飛返台。經機組人員多次勸阻無效後，機長依法簽發警告函並予以宣讀，但該男子仍拒絕配合，最後由地勤單位通報日本中部名古屋機場航警處理。

廣告 廣告

隨後，4至5名航警登上客機，合力將男子強制請下飛機，現場乘客見狀報以掌聲，氣氛明顯鬆了一口氣。事件被網友上傳後迅速引發討論，有人留言表示「中國人走了才知道原來台灣人也沒水準！真的是很汗顏」、「酒品差要有自知之明」、「就說沒有中國人了，請不要做壞事，因為沒人可以賴了」、「這才叫台灣之恥」。

台灣虎航事後發出聲明指出，該名旅客為國籍旅客，疑似酒後失控，在機上以語言騷擾組員，並干擾起飛前流程。虎航強調，已依相關規定啟動拒載機制，並感謝機組人員冷靜應對，維護飛安。

虎航進一步表示，公司一貫秉持「飛安第一」原則，對於機上旅客擾亂秩序行為採取零容忍態度，將持續加強對飛航安全事件的即時應變與處置。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

臉書、Threads、IG涉詐最多「卻只禁小紅書」？ 沈伯洋點出關鍵：不能查

內政部封鎖小紅書惹議！郭正亮批決策「得罪Z世代」：民進黨少幾十萬票

高雄墜樓案！住戶回家驚見「陌生女陳屍陽台」 身分曝光死因調查中