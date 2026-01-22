台男困阿布達比獲救致謝遭攻擊 藍批綠沒出息 霸凌國人

陳姓民眾（左）去年在阿布達比機場遭拘捕，日前獲釋返抵台灣，與妻子拜會立法院長韓國瑜（左二）、立委張嘉郡（右一）感謝兩人的大力協助。（中央社）

記者王超群∕台北報導

國民黨立院黨團二十二日指出，陳姓國人日前在阿布達比遭拘留長達五十五天，經立法院長韓國瑜及國民黨立委張嘉郡協助後順利返台。陳姓民眾公開致謝卻遭民進黨側翼及部分綠營民代攻擊，黨團對此表達嚴正譴責，痛批民進黨「沒出息」又「小氣」，竟因政治立場不同霸凌歷劫歸來的國人。

國民黨團書記長羅智強表示，陳姓民眾被扣留五十五天，在各方努力下平安返國。當事人出於真心感謝協助救援的韓國瑜與張嘉郡，代表兩人確實投入心力，這是人之常情。然而，卻有民進黨立委賴品妤的母親在網路上對當事人進行霸凌，甚至質疑是政治收割，逼迫當事人感謝特定綠營立委。

廣告 廣告

羅智強指出，民意代表服務選民是本分，民眾選擇感謝誰反映的是實際感受。若因未被感謝而動員黨團發動攻擊，甚至縱容側翼網軍霸凌，顯示民進黨心態狹隘，令人難以理解。

副書記長許宇甄表示，綠營指控收割政治紅利，實際情況並非如此。陳太太在丈夫遭拘留期間曾第一時間向民進黨立委劉建國及外交部求助，但未獲實質進展；最後才轉向韓國瑜與張嘉郡，相關協助包括聘請律師及持續與外交單位協調，最終促成平安返國。

許宇甄強調，陳姓夫婦主動前往立法院致謝完全出於真心，過程中並無任何人強迫，誰真正提供協助當事人心中最清楚，相關指控嚴重偏離事實。