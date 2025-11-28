台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字

▲一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助。（圖／韓國瑜臉書提供）

[NOWnews今日新聞] 一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人，陳男於當地時間今（28）日凌晨1點左右已平安獲釋。對此，前立委蔡正元表示，韓國瑜在做的是，應該是行政院長、外交部長該做的事，「丟臉到家」。

蔡正元今（28）日在政論節目《何橞瑢辣晚報》中表示，陳男家有跟阿布達比台灣的代表單位請求協助，但並不管用，第一時間稱台灣跟阿布達比沒有官方往來，但如果沒有官方往來，就不用派駐代表處，因為代表處就是以非政府方式，跟官方往來。

即便前立委郭正亮回應，台灣跟大多數政府沒有官方往來，蔡正元仍認為這不是理由，而針對張嘉郡所言，雖然沒有說是什麼狀況，但應是韓國瑜有出手幫忙，「可是這是立法院長該做的事嗎？這不是行政院長、外交部長該做的事嗎？這太丟臉了，外交部跟民進黨政府丟臉到家了。」

蔡正元認為，阿布達比聲稱陳男因同名同姓被冤枉，但難道照片長得很像？會那麼巧？實在很混，但也不能忘記，台灣有2人前幾天在日本被大成重傷，「外交部幫忙了沒有？」

郭正亮回道，「那個不允許討論」，讓蔡正元直言，老百姓在海外碰到困難，老是要找民意代表來幫忙，那也是很可悲的事情。

