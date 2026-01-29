台男在日本詐騙！2車手騙老婦金條被警逮

▲日本大阪府警方逮捕到2名台灣男子涉嫌當詐騙集團車手，騙取老婦金條。（圖／翻攝自MBS News）

[NOWnews今日新聞] 台灣男子又在日本當詐騙車手！日本大阪府警28日宣布破獲一起詐騙案件，逮捕了2名持觀光免簽入境的台灣男子，2人涉嫌假冒當地警察與檢察官，騙取一名70歲老婦市價約3600萬日圓（約新台幣739萬元）的金條，警方循線追查後逮捕2人，但2人皆不會講日文，警方正朝組織犯案方向追查幕後主使者。

根據朝日新聞報導，大阪府警於 28 日宣布，逮捕了兩名涉嫌冒充警察騙取金條的台灣男子，分別是現年38歲的王裕閔與32歲的陳奕廷，兩人住處與職業均不詳，目前警方尚未透露兩人是否認罪。

大阪府警方調查，這兩名嫌犯是以「短期滯在」（赴日目的：觀光、商務等）簽證入境日本，擔任詐騙集團車手。警方指出，2人試圖在犯案後以快閃方式隨即出境躲避追緝。

警方指出，2名台灣詐騙男子與其他共犯同夥，於1月9日至27日期間，假冒警視廳警察與檢察官，撥打電話給一名居住在和歌山縣的 70 多歲女性。向受害者謊稱，「我們逮捕了暴力團（幫派）成員，現場發現了妳名下的存摺，妳可能會被列為共犯。」

詐團要求老婦「證明清白」，先指使老婦購買金條，受害者於和歌山縣內的一處便利商店停車場，將裝有約 1.2 公斤金塊（價值約 3,600 萬日圓）的紙袋交給嫌犯。

大阪府警於 22 日接獲其他縣警通報，稱另一起案件的收貨嫌疑犯，在案發後正前往大阪，隨即展開調查。警方掌握到包含這兩名嫌犯在內的多名台灣籍人士正下榻於大阪府內的飯店。27 日當天，由於兩名嫌疑人從飯店出發前往和歌山，調查人員一路跟蹤。最終在便利商店附近進行盤查時，現場查獲兩人持有金塊，隨即將其逮捕。

警方調查2人的入境資料，王嫌於去年12月初入境，陳嫌於本月 26 日才剛入境。

大阪府警指出，隨著日本國內對特殊詐欺的取締日益嚴格，招募日本本地人擔任「車手」變得越來越困難。因此，詐騙集團可能正轉向從海外招募成員參與犯罪，警方將針對這一方向持續深入調查同夥。

