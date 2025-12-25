台男在日當車手！詐騙老婦千萬「玄關取款」 遭日警當場活逮

日本警方近日破獲一起鉅額詐騙案件，一名台灣籍男子涉嫌擔任詐騙集團「車手」，向愛媛縣新居濱市一名80多歲高齡老婦，拿取對方1500萬日幣（約3百萬台幣）現金時，遭警方一舉逮捕。

台灣男子在日本涉嫌詐騙被捕。（示意圖／Pixabay）

《日本新聞網》（NNN）報導，警方表示，這名男現年25歲、職業不詳的台籍男子潘冠毅（音譯，パン クァン イー），警方指出，潘男於8日前往被害老婦住處，在玄關將裝有1500萬日幣現金的紙袋取走。

警方調查發現，自上月21日至本月8日期間，被害老婦多次接獲自稱「警察」的男子來電，對方謊稱，「妳的銀行帳戶被不法利用，已經發出逮捕令」，並以此施加心理壓力。警方指出，老婦誤信對方說詞，最終依指示於8日將裝有1500萬日幣現金的紙袋，放置在自家玄關前，隨後遭人取走。

警方研判，這些詐騙電話為潘男及其共犯所撥打，潘男則負責實際取款，擔任「車手」角色。此外，警方進一步透露，該名老婦除本案外，在上月下旬至本月上旬期間，另遭詐騙約2300萬日幣（約463萬台幣），警方正就相關案件是否同屬同一詐騙集團展開調查，同時追查其他共犯的下落。

