台男在阿布達比轉機被抓走！今晨獲釋現況曝光

一對來自雲林的退休夫妻陳先生與楊太太，11月23日跟團前往土耳其旅遊，在阿拉伯聯合大公國阿布達比國際機場轉機時，陳先生突遭當地武裝警察帶走拘留。楊太太在先生被帶走後，在當地求助無果，只能先跟著旅行團繼續前往伊斯坦堡，同時請台灣家人向外交部反映。

根據外交部發言人蕭光偉28日表示，駐杜拜辦事處連日積極處理本案，與杜拜警方、當事人家屬保持密切聯繫。陳姓國人已於當地時間28日凌晨1時30分獲得釋放，目前暫時安置於駐處處長職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助。陳先生透露，本次事件應是因「同名同姓」被對方認錯、抓錯人了。

國民黨立委張嘉郡28日上午於立法院議場前受訪表示，外交部第一時間竟希望他們可以自己聘請律師。張嘉郡認為，阿布達比並非國人熟悉之處，沒有人脈能找律師，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人。張嘉郡透露，陳先生雖已獲釋，但護照、行李被扣押，且身無分文。楊太太在與張嘉郡的通話中表示，等回台灣後要當面向韓院長致謝。

由於11月29日至12月2日為杜拜國定假日，陳先生仍須在12月3日至4日回警局報到，以辦理解除旅行禁令。當事人遭捕的確切原因仍待進一步釐清，外交部將持續提供民眾所需協助。

外交部領事事務局提醒，我國於世界各地共設有一百多個駐外單位，各館處均設置有急難救助專線電話。國人於海外遇急難需駐外館處協助時，於上班時間請逕撥最近駐外館處辦公室電話，非上班時間則請撥急難救助專線電話或行動電話。建議出國前先下載「旅外安全指南APP」及加入「外交部領事事務局LINE官方帳號」好友，以便隨時查詢我駐當地館處聯繫資訊。如無法與駐外館處取得聯繫，可直接與「外交部緊急聯絡中心」聯繫，電話為0800-085-095，該中心24小時服務。

