台男失聯23年猝死廈門 「兒拒認屍」回不了家

台灣男子獨自在中國打拚，日前猝死但成了無主遺體。（圖／翻攝自張雪如臉書）





台灣一名57歲的宋姓男子獨自在中國廈門工作，今（2025）年11月8日在家中猝逝，6天後才被鄰居發現，海基會聯繫宋男的前妻與兒子，但兒子表示，宋男已經失聯23年，不願前往認屍、辦理後事，礙於兩岸現行規定，目前宋男的遺體只能先存放在廈門殯儀館。

彰化「快樂天堂基金會」董事長張雪如在臉書發文，揭露一起「無主遺體」的悲歌。宋姓男子曾有過一段婚姻並育有1子，23年前與妻子離婚後，就此與在台灣唯一的血親，也就是他的兒子失聯，之後他獨自到廈門工作，卻在今年11月8日於家中猝逝，6天後才被鄰居發現。

當地公安及殯儀館介入處理，將宋男的遺體冰存並聯繫家屬，根據兩岸法律規定，只有直系親屬才有權利簽署文件，決定遺體的火化、運回或安葬，但宋男的兒子表示，他已經失聯23年了，「我不願意前往大陸辦理後事。」沒有法定親屬的簽字，中國當局也無法擅自處理，不能火化、不能運回，宋男成了無主孤魂，被困在異鄉的冰冷空間，目前只能無限期冰存，直到當地政府依照「無主遺體」程序強制處理。

據《自由時報》報導，張雪如透露，宋男的租屋處床頭，擺滿了與前妻、兒子的合照，家中還有一家三口的插畫肖像、兒子小時候的照片，不知道宋男為何當初會選擇失聯，但看得出他將家人放在心底深處。海基會則回應，有接獲快樂天堂基金會的求助，將持續與對方保持聯繫並提供必要幫助，衷心希望本案能有圓滿結果。

