台男娶中配小孩戶籍選哪？中網友列4優點「全選台灣」

隨著兩岸交流日益頻繁，跨海婚姻也越來越常見，但婚後育兒也帶來不少現實問題。近日，一名中國四川的女網友在社群平台上發文，表示自己和台灣丈夫育有一名孩子，並提出疑問「小孩戶籍要不要轉入台灣？」此話題迅速引發大量網友熱議，許多中國網友一面倒支持選台灣戶籍。





這名媽媽在貼文中以「中配婚姻，寶寶什麼戶籍」為題表示，和台灣人結婚，孩子剛出生時已隨她登記在四川戶籍，但隨著孩子逐漸長大，距離上幼兒園的時間越來越近，她開始思考孩子未來的的求學問題。她好奇是否應將孩子的戶籍轉入台灣，以便享受不同的教育及社會資源。

貼文曝光後，立刻引來大量網友留言，許多人支持選擇台灣戶籍，認為「以後就知道多爽」，並列舉護照便利、健保制度、就業薪資與考試選擇等優勢。還有人表示「台灣戶籍中國優惠政策一堆，當然要台灣的，誰要中國的」、「台啊，以後全是福利」。當然也有部分網友持不同看法，提醒父母考量孩子的學習態度，建議保留四川戶籍以免「過於鬆懈」，避免孩子對未來有太多退路。也有過來人也分享自身經驗，表示自己是上海戶籍，選擇給孩子台籍後，仍在中國生活順利；也有家庭採取「台籍加居住證」的方式，在中國就學。





