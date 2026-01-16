台男娶中配…小孩戶籍該選哪？陸網曝3優點「全選台灣」：以後就知多爽

生活中心／朱祖儀報導

小孩快要上學了，原PO思考要不要把小孩戶籍改為台籍。（示意圖／資料照）

兩岸交流日益頻繁，跨海姻緣相當常見，但婚後衍生的「現實問題」卻讓人頭大！中國四川一名女網友就透露，自己和台灣丈夫結婚後育有1孩，小孩剛出生就跟著媽媽登記四川戶籍，但近來考慮要不要把小孩的戶籍轉入台灣？眾多中國網友看了，一面倒支持選台灣戶籍，「以後就知道多爽！」

一名媽媽在網路上以「陸配婚姻，寶寶什麼戶籍」為題表示，老公是台灣人，自己是四川人，小孩剛出生就跟著她將戶籍設在四川。但隨著孩子越來越大，還有一年就要上幼兒園了，不禁開始思考小孩未來的求學問題，好奇「要不要把小孩戶籍先轉台籍？」

廣告 廣告

許多中國網友考量到高考、護照及健保，一面倒選台灣戶籍，「當然是台籍啊，台籍的護照多好用，而且就業來講，同崗位也比陸籍的薪水高，以後高考也可以參加港澳台考試，比參加正常高考有優勢」、「台啊，以後全是福利」、「台灣有健保」、「肯定台籍啊，不說別的，機場入關左右都能選，出關又是飛遍全球」、「台灣戶籍大陸優惠政策一堆，當然要台灣的，誰要大陸的」、「台籍比大陸的好，但台籍在大陸生活不太好，建議回台灣價值會更高。」

但也有部分的人認為，「最好拿四川的，不要給孩子學習太鬆懈的機會，老想著自己有退路。」過來人則指出，「我是上海戶籍，選擇給寶寶入台籍，上海戶籍其實沒什麼用，現在拿了台籍在上海生活，挺好的」、「台籍，成都媽咪台北爸比」、「我們家直接上台籍，然後拿居住證在大陸念書。」

更多三立新聞網報導

機車考照快看！1縣市發錢「最高領6500元」 有駕照也能拿錢

請旅行社代辦簽證！他回國被通知「台灣身分沒了」 原因曝光

甜點命名「青提」遭轟中國用語！被嗆滾出台灣 店家喊：沒政治立場

陸客來台灣狂掃「1經典飲料」！裝滿4籃還不夠 內行人揭真相

