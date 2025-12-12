台男娶俄羅斯嫩妻！她連劈2男「手機藏極樂對話」想被調教、壓著X

記者陳弘逸／高雄報導

高雄男子小綠（化名）跟31歲的俄羅斯籍女子小花（化名）結婚，未料，結婚4年內，竟發現妻子在交友軟體上，跟2名男子偷情，甚至發生性行為，私下內容更提及「讓我看看色情、性感又變態需要被調教的小可愛好嗎？」等具性暗示內容，小綠憤而提告妻子跟2名男子，獲賠40萬元。

判決指出，男子小綠（化名）2019年4月16日跟俄羅斯籍女子小花（化名）登記結婚，兩人新婚4年多，妻子還在台灣取了中文名；未料，某天丈夫竟在女方手機跟電腦內，發現她在交友軟體上跟2名男子偷情的對話內容。

小花先是2024年5月跟男子大壯（化名）私下對話提及「愛你」甚至用俄語傳情，內容甚至提及「讓我看看色情、性感又變態需要被調教的小可愛好嗎？」、「問題錯了呢小可愛」、「妳應該問，妳明天想被壓著X嗎？」。

同年12月小花又跟另名男子阿國（化名），互傳傳送愛心、害羞用語或貼圖，也還說，「很想跟你養狗，像我們是一個家庭，小狗是我們的孩子」。小綠氣炸，認為婚姻遭破壞，憤而在今年跟小花離婚，並提告她跟大壯、阿國40萬元非財產損失。

小花跟阿國都主張，認為前夫小綠違法取得對話內容，因此無證據力，此外「愛你」在西方社會是廣泛使用字語，不限於夫妻、情侶間使用，屬正常社交用語，請求駁回告訴。

大壯則主張，不知道對方已婚，且自己IG貼文超過千則，有部分以俄羅斯文發布，無從知悉對方已婚，此外，針對侵害配偶權部分以30萬元和解，只剩10萬元部分負損害賠償責任。

綜合相關證據，法官審理後，判前妻小花跟阿國應連帶賠償20萬元，至於大壯先前已達成和解，因此判她免賠，全案可上訴。

