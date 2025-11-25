台男客死廈門！斷聯23年兒拒認屍 友揭：非不負責任的父親

近日一名57歲的台灣宋姓男子在大陸廈門工作期間不幸猝死，遺體直到六天後才被發現。然而，宋男的兒子因為與父親失聯已達23年，拒絕前往處理後事。對此，宋男的友人出面替他抱屈，強調宋男並非不負責任的父親，過去多年來仍持續匯款，默默支撐孩子的生活開銷。

一名57歲的台灣宋姓男子，在大陸廈門工作期間不幸猝死，遺體直到六天後才被鄰居發現 。（圖／張雪如提供）

致力幫助清寒家庭完成殮葬事宜的「快樂天堂基金會」近期接獲這樁案件，董事長張雪如指出，宋男獨自在中國打拼，23年前便和前妻離婚，從此和前妻及親生兒子失聯，兒子知道消息時，表示已經23年沒有聯繫了，不願意前往辦理後事，甚至拒絕簽署任何委託書，導致遺體目前只能被動冰存，可能長達數年之久。

張雪如指出，根據兩岸現行法律，只有直系親屬才能簽署文件以決定遺體的火化或運回台灣，這使得基金會無法介入。她感慨，這不僅是法律問題，更是家庭隔閡與人倫責任的悲劇。宋男的房間裡擺滿了與前妻和兒子的合照，顯示出他對家庭的深切思念。

宋男房間床頭擺滿他與前妻、兒子的合照，還珍藏著一家三口的Q版漫畫肖像和兒子幼年的照片。（圖／張雪如提供）

根據《自由時報》報導，宋姓男子的友人替他澄清，強調宋男並非不負責任的父親。自2005年起，他幾乎每個月都會匯數萬元至五萬元台幣給前妻，作為兒子的生活及教育支出，只是近年因個人狀況才中斷匯款。此外，他多年來未再成立家庭，一直獨自生活。

海基會昨（24）日回應，目前已接獲彰化快樂天堂基金會的求助電話，後續將持續保持聯繫並提供必要協助，希望整起事件能妥善落幕。

