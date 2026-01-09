台男專削美國老人！詐數百萬美金洛杉磯落網 犯罪手法曝光

台男賴佳涉詐騙美國老人數百萬美金，在洛杉磯機場就逮，檢方近日依4重罪起訴。（翻攝自DeSoto County District Attorney's Office臉書）

美國司法單位日前在洛杉磯國際機場逮捕一名44歲台籍男子賴佳（Chia Lai，音譯），經查該男涉嫌在密西西比州主導跨國詐騙集團，鎖定高齡長者進行「高壓式金融詐騙」，檢方發現，賴男不法所得達數百萬美元，依共謀詐欺、詐術取財、洗錢與電信詐欺等4項重罪將他起訴。

根據外媒報導，以賴佳為首的犯罪集團，涉嫌在美國密西西比州進行詐騙，鎖定當地老年人當成肥羊，亂槍打鳥不斷以電話、電子郵件或網路訊息等方式，進行「高壓金融詐騙法」（high-pressure financial scams），從中竊取受害者銀行帳戶資金。

廣告 廣告

密州德索托郡（DeSoto County）檢察官巴頓（Matthew Barton）表示，司法單位5日循線將賴佳逮捕，但他透露，過程相當曲折，由於加州的「庇護政策」，地方機構一度拒絕與美國海關和邊境保護局合作，導致最初緝捕行動延誤，差點讓嫌犯逃脫。巴頓說，所幸聯邦與地方檢察官辦公室持續協調，最終將賴佳轉移到洛杉磯國際機場，成功緝捕歸案。初步清查，嫌犯得手數百萬美元。

賴佳目前被關押在德索托郡監獄，檢方調查完成後，依共謀詐欺、詐術取財、洗錢與電信詐欺等4項罪名正式起訴。

更多鏡週刊報導

萌翻全台！TCPB波麗士30組「警車娃包+小熊」開搶 7千人跪求中獎：好想認養

機車忘了停哪裡？父子編故事「被偷了」還亂報地址 操壞員警下場慘了

入冬最冷！昨單日40人OCHA創今年新高 元日迄今247人到院前失心跳送醫