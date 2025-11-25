台男廈門猝逝！兒1原因拒認屍「遺體卡殯儀館」 友心疼：他常看照片流淚

1名獨自在大陸打拼的台灣籍宋姓男子近日猝逝，直到6天後才被發現。（圖／翻攝自臉書，張雪如）

1名獨自在大陸打拼的台灣籍宋姓男子近日猝逝，直到6天後才被發現；當地的公安和殯儀館迅速介入，將遺體冰存，並依規定聯繫家屬。然而，宋男在台灣的兒子拒絕認屍，原因是父親已失聯23年，因此不願前往大陸辦理後事，導致死者遺體至今仍冰存在廈門殯儀館，無法返台安葬，成為兩岸間的人道困境。

「快樂天堂基金會」董事長張雪如透露，宋男23年前與前妻離婚，從此與唯一的親生兒子失聯，「23年，足以讓一個嬰兒長大成人，也足以讓血濃於水的親情，變得比陌生人更淡漠。」因此當兒子接獲父親死訊時，僅冷漠回應「他失聯我23年，我不願意前往大陸辦理後事。」

張雪如說明，根據兩岸法律規定，只有直系親屬才有權力簽署文件，決定遺體的火化、運回或安葬，因此兒子的拒絕，立刻讓整件事陷入了無解死結，首先遺體不能火化，因為沒有法定親屬的簽字，大陸當局不能擅自處理；遺體也不能運回，因跨境手續複雜，同樣需要兒子授權，所以只能持續冰存，高昂的費用日復一日累積。

她感嘆，這具遺體現在彷彿成了「無主孤魂」，被困在異鄉的冰冷空間裡，等待一個不會來的親人，造就如此局面的不僅是法律問題，更是一場關於家庭隔閡和人倫責任的巨大悲劇，「這段23年的失聯，背後或許有著我們不知道的傷痛和故事。但無論如何，一位生命的逝去，不應該以如此沒有尊嚴的方式收場。」

《自由時報》報導，死者友人透露，宋男主要從事股票買賣，並非不負責任的父親，自2005年起每月都會匯款數萬元給母子倆，作為兒子的扶養與教育費用，直到近年才停止，數十年來也未曾再組建家庭。不僅如此，他還在床頭擺滿與前妻、兒子的合照，以及一家三口的Q版漫畫肖像等，有時還會對著照片流淚。

