台男從廈門歸來…搭小黃過金門大橋突開門向下跳！運將直擊：來不及拉他

社會中心／陳弘逸報導

金門縣金門大橋昨天（6日）傍晚，驚傳離奇落海案，年近60歲的蔡姓男子從廈門搭小三通班船入境，搭乘計程車時，待車行經金門大橋時，蔡男突然下車，往橋下一躍，司機來不及拉人就已經落海，目前警消已投入搜救，人目前尚未尋獲。

據《自由時報》報導，蔡姓男子年近60歲，昨天（6日）上午從廈門搭小三通班船入境，曾在碼頭徘徊，直到傍晚才計程車離開，待車開上金門大橋蔡男竟突然下車跳海。

有司機目擊案發經過，還原當時，男子突然下車，一旁有人疑似司機試圖上前拉人，未料，還來不及拉他，人就已經落海。

警消當天傍晚5時40分獲報，出動5車、2艇、15人前往搜救，目前仍未尋獲蔡男，詳細落海原因，仍待釐清。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

