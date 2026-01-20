台男拿「退伍令」去中國蹭軍人免費！1句反殺小粉紅脫口：台灣不是…

生活中心／綜合報導

近期一段影片在中國社群平台上迅速擴散，引發兩岸網友熱烈討論。影片中，一名手持台灣退伍令的男子，前往中國某景區購票時，要求比照中國退役軍人（解放軍）身分，享有免費入場優惠。面對突如其來的要求，現場工作人員一度語塞，隨後脫口以「台灣不屬於中國」為由拒絕免票，並趕緊叫來其他同事協助處理，整個過程顯得相當為難。相關畫面曝光後，不僅在中國網路引發爭議，也同步在台灣社群平台瘋傳，不少網友看了忍不住反諷留言笑回：「這招很狠，直接去中國用解放軍福利。」

邏輯大招！台男拿「退伍令」去中國蹭軍人免費！「1句反殺」小粉紅脫口：台灣不是…

一名手持台灣退伍令的男子，前往中國某景區購票時，要求比照中國退役軍人（解放軍）身分，享有免費入場優惠。（圖／翻攝自YT@caijinglengyan）









影片中，一名手持台灣退伍令的男子，前往中國某景區購票時，要求比照中國退役軍人（解放軍）身分，享有免費入場優惠。面對突如其來的要求，現場工作人員一度語塞，隨即以「這張是台灣的」為由拒絕免票，並趕緊叫來其他同事協助處理，整個過程顯得相當為難。該名男子進一步表示，既然中國官方長期宣稱「台灣是中國的一部分」，那麼自己身為台灣退伍軍人，理應也能適用相關優惠。對此，工作人員聽聞後遲疑近30秒，仍無法立即給出回應。

有中國網友隨後起底，指出該名男子並非首次以此理由嘗試「爭取優惠」。另有影片顯示，他曾前往其他中國景區，出示台灣退伍證件，希望比照退伍軍人免票，但遭工作人員以「台灣不屬於中國」為由拒絕。相關片段再度引發關注，甚至有中國網友直言，拒絕免票的工作人員恐因此「惹上麻煩」。

事件也引來中國網紅與部分輿論猛烈抨擊，有人痛批「台灣是中國不可分割的一部分，但你不是我們的兵」，質疑該名男子「怎麼好意思要求享有解放軍福利」。相關言論在網路上持續發酵。不過，也有不少台灣網友以反諷方式回應，留言表示「這招很狠，直接去中國用解放軍福利」、「這位台灣退伍軍人也只是venven而已，幹嘛生這麼大的氣」、「這樣證明我們不同國家」、「台灣是中國的一部分本身就是一個超級大BUG了，也就只有中國人自己可以在BUG裡找溫暖」、「台灣人的邏輯很強，一下魔法攻擊，一下打真傷打到他們破防，也太好笑了」。甚至有人諷刺指出，「原來他們說台灣是中國的一部分，只適用在口號上，在台灣當兵卻成了敵軍」。

















原文出處：邏輯大招！台男拿「退伍令」去中國蹭軍人免費！「1句反殺」小粉紅脫口：台灣不是…

