台男挑戰「摸空姐手手」！12秒畫面遭全網灌爆

生活中心／楊佩怡報導

在臉書經營「玩走日本」粉絲團的旅遊部落客kkdkkn，時常遊日本的他，近日在臉書PO出一段搭機畫面，只見空姐正要送餐給他時，正準備伸手幫kkdkkn將小桌板拿出，不料kkdkkn的竟想偷偷摸空姐的手，不過被空機警的躲開。畫面曝光後，立刻來大批網友撻伐，然而kkdkkn卻回應網友，因為靠這篇文賺到不少流量，直喊：「實在太舒服了」。





部落客kkdkkn在臉書PO影片，稱「挑戰摸到日本空姐的手手」遭網友炎上。（圖／翻攝自臉書@「玩走日本」）

旅遊部落客kkdkkn日前在臉書曬出一段空服員為乘客展開餐桌的過程，一位穿著粉色碎花制服的空姐，正專業且流暢地從座椅側邊的扶手中取出餐桌。然而，kkdkkn卻伸手想要幫忙，空姐則急忙縮手，當kkdkkn在次伸手時，空姐又再度閃掉，兩人就這樣來回3次。而kkdkkn則在內文表示，「挑戰摸到日本空姐的手手，遇到對方是老江湖… 防禦+1000， 比土耳其冰淇淋拿甜筒還困難」。





部落客被網友罵爆後，先後改了3次文案。（圖／翻攝自臉書@「玩走日本」）





沒想到，貼文曝光後，引來大批網友們的不滿，「ㄜ 現在當旅遊部落客的素質…？」、「性騷擾就性騷擾，挑戰的是法律不是空姐== 北七有夠噁」、「空姐就已經在閃了他手還伸過去… 這很母湯，而且他還po文…」、「我記得這人是草，之前也有嘴過海鯤號」、「超噁」、「再次深刻體會到這些男的都知道他很冒犯，可是他就是故意的」。





部落客還在留言區以「改個文案就有流量，實在太舒服了」回應爭議。（圖／翻攝自臉書@「玩走日本」）





然而，爭議延燒至今，kkdkkn卻被發現先後更改文案3次，他先是改成「差點摸到，日本空姐的手手，遇到對方是老江湖… 防禦+1000」，後又改成「開桌板被夾到很痛！想幫空姐開，但差點碰到手 幸好有趕快縮回來！」，甚至自己發文承認有改文。不過網友的罵聲依舊不減，甚至解釋稱在發文前臨時將文案改成「挑戰摸到日本空姐的手手」，沒想到流量大爆，他直喊：「 謝謝各位的流量」、「改個文案就有流量，實在太舒服了」。





