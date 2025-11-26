台男搭機抵阿布達比機場遭拘捕 外交部與該國警方釐清中

外交部外觀。李佳穎攝



一位我國籍陳姓男子3天前在與妻子參加旅行團搭乘阿提哈德（Etihad）航空公司的班機抵達阿布達比國際機場轉機時，無故遭警察登機拘捕，妻子楊女士無法向當地警方詢問為何丈夫遭拘捕，只能先自行隨團返台，並就近向外交部駐杜拜臺北商務辦事處求助。外交部今天下午表示，當地警方今天（11/26）已初步提供相關說明，目前駐處正與警方進一步釐清案情，以提供我國人後續協助。

外交部指出，我國駐杜拜辦事處於11月24日上午接獲國人楊女士電話告稱，其夫婿陳姓國人於11月23日搭乘Etihad班機抵達阿布達比國際機場轉機時遭警察登機拘捕，惟楊女士無從向警方詢問拘捕原因，並已搭乘班機轉赴土耳其伊斯坦堡與國內旅行團會合，請外交部協助等情。

據了解，由於目前我國因為與阿拉伯聯合大公國並無邦交，包括該國首都阿布達比等阿國境內的相關事務是由台灣駐杜拜臺北商務辦事處負責協助處理。

外交部說明，我國杜拜臺北商務辦事處獲悉後，已立即洽繫阿布達比警方瞭解本案原委，本（26）日當地警方已初步提供相關說明，目前駐處刻正與警方進一步釐清案情，以提供我國人後續協助。

外交部強調，外交部至為重視旅外國人權益，將密切關注本案並提供國人必要協助。外交部提醒國人搭機中轉杜拜或阿布達比，如需急難協助，請聯繫我國駐杜拜辦事處，電話：971-50-6453018。

