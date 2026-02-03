台男放鳥北海道包車聯繫了！辯「怕被詐騙」 日業者怒：無中生有的藉口

生活中心／羅欣怡報導

台人下訂機場接機服務，但卻放鳥，遭到日本業者肉搜。（示意圖／饌旅提供）

一名經營日本全境旅遊包車服務的網友，1日在Threads上跨海尋人，指出一名台灣人訂了北海道的接機服務卻放鳥，聯繫的Line也被封鎖，希望對方能出面解決。網紅四叉貓肉搜出當事人是在高雄開便當店的許姓男子，事件延燒後，日本業者昨（2日）再發文，指出許男已經主動聯繫，失聯封鎖的原因竟是「怕被詐騙」。

日本業者在Threads持續PO出後續，許男2日主動聯繫，表示因為Line主動提醒有可能是詐騙帳號，基於害怕被騙，才會將業者封鎖，坦承自己有錯在先，也願意支付3萬日圓的租車費用，但希望業者可以幫忙在社團說明後續處理進度以及放鳥原因。

對於許男的說辭，日本業者完全無法採信，認為許男的說法不合邏輯，回嗆「如未說不是用台灣手機號註冊的就是詐騙，那豈不是除了用台灣手機號註冊的人以外都是騙子了」，並回應會在社群平台告知已經聯絡並支付了費用，不會幫忙澄清因為擔心詐騙而這樣做，「做人要講信譽，信譽沒了就什麼都沒了。您這個事情根本是不成立，無中生有編造的藉口。」

貼文曝光後，台灣網友也同樣不買單，紛紛留言「才30000日圓，是要騙個屁！？真是有夠荒謬的理由」、「他們是因為被炎上怕影響便當店生意，而且還上台灣新聞了才說要付錢吧」、「訂日本的交通對方當然不是台灣門號啊，是在說什麼」、「為了三萬日幣，搞得全台灣都知道，身敗名裂啊」。

