台男放鳥北海道接機還封鎖 四叉貓揪出「便當店老闆」全網洗版

不少旅客旅遊時會預約機場接送服務。（示意圖，路透社）

隨著櫻花季、春節連假到來，赴日旅遊人潮達到高峰，不少旅客為避免拖行李轉乘地鐵、巴士，會事先預約機場接送服務，直接由司機載往飯店。未料近日卻傳出，有台灣旅客在北海道旅遊時臨時失約，讓日本司機苦等2小時，事件曝光後，網紅「四叉貓」也進一步起底當事人的身分。

一名經營日本全境包車旅遊服務的業者昨（1日）在社群平台發文表示，有台灣旅客事先預訂機場接送服務並詢問上車地點後，自己也告知，將依當日交通狀況，再由負責司機通知。未料，當天負責接送的司機告知旅客「到達大廳見面」，且下午再度提醒取完行李後聯繫，卻始終未獲回應。

業者進一步指出，司機抵達機場後苦等2小時仍未見人影，撥打電話聯絡才發現已遭對方封鎖。業者無奈直言，日本相當重視信用，即便旅客臨時取消，公司仍須全額支付司機費用，若提前告知可協助取消行程，但該遊客卻讓負責司機白等2小時，令人相當困擾。

貼文曝光後，網紅「四叉貓」起底該名旅客的身分，指其疑似在高雄經營便當店，並找到對方的臉書帳號，不少網友則湧入該店Google評論區留言，「對不起，這位台灣人太丟臉了，在高雄的能否去店家提醒他一下，把錢給付了吧」、「他的Line、社群媒體資訊除了鎖住，還變更的很迅速，而且他發現自己的店名資料被查到，迅速變更了Google上的店名名稱資訊」、「感覺上他是擔心沒趕上較為便宜的巴士，所以預定了接機當備胎」、「自己做生意還這麼不懂誠信，台灣人的臉給丟到日本去了，把該給的錢給付了吧」。





