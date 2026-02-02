台男旅日訂機場接送竟「放鴿子」 網搜高雄便當店

熱心網友搜出這名台灣人是一名高雄的便當業者。（圖／東森新聞）





丟臉丟到國外？一名台灣男子到北海道旅行，預定機場接送服務卻放鴿子，讓司機空等兩個小時，在大雪中空車再開了兩小時回到札幌市區，網友肉搜，這名男子原來是他，由於對方訊息沒讀，打LINE電話才知被封鎖，業者只好在社群發文要大家協尋，熱心網友搜出這名台灣人是一名高雄的便當業者，實地走訪，店門口公休公告是出國旅遊，儘管有鄰居緩頰說，業者不像會這樣做，但已經有不少Google負評，店名還被惡搞成鴿子便當。

在 Threads 查看

廣告 廣告

日本北海道今年連日大雪，多次造成交通停擺，可能看到不少旅客受困在機場，台灣一名男子要出發前，預訂了機場接送服務，從新千歲機場到札幌市區，單趟日幣三萬元，沒想到司機等了兩小時，沒看到人影，打電話要去確認，發現已經被封鎖，確定被放鴿子。

機場接送業者李先生：「開始我以為他在忙嘛，出關或什麼的，沒有網路或是沒有看到，等了兩個多小時大概，傳訊息就是不回，把我拉黑，大雪回札幌就得開兩小時，司機空車開回去了，就越想越氣嘛。」

對方訂了車沒出現，事後當作沒這回事，因為電話連絡不上，業者只好上去社群發文，希望要台灣民眾幫忙協尋，有沒有這個人，台灣網友超熱心，很快就找出是高雄的便當業者。

機場接送業者李先生：「就是把我們當備胎嘛，就是他怕因為前幾天那個，新千歲機場好多人被困，他怕找不到車，他提前預約，他只要把錢給我，我也會再發文。」

《EBC東森新聞》實際走訪這家便當店，門口貼出公告，店休20天是因為出國旅遊。鄰居：「還滿意外的，他們應該不會是這樣子的人。」

民眾：「台灣人的素質很差耶，你既然跟人家訂車，你就是要坐啊，你放人家鴿子，這樣是不對的啊。」

整起事件發展至今，這名男子仍未跟業者聯繫，不過他旅日放車行鴿子的事，引發網友熱議，有人去留一顆星負評，說以後就訂便當不去拿，也有看不過去的網友惡搞店名，將便當店改成鴿子便當，或許當事人以為出國放業者鴿子沒人知道，殊不知網路無國界，失格旅人的行為還是被傳回台灣。

更多東森新聞報導

港千萬搶案共逮6人 報案人竟是「內鬼」接應

東京街頭搶4.2億日圓現鈔！ 3嫌伏擊逃亡

新／金門機場起大霧！19:13起暫停起降

