台男星「大阪穿吊嘎」做1動作！網酸：丟臉丟到國外
娛樂中心／李汶臻報導
37歲男星香蕉（王俊傑）以節目《瘋神無雙》走紅，他與小9歲嫩妻Timmy（游安婷）於2023年修成正果。兩人婚後愛得甜蜜，時常透過社群分享夫妻倆互動放閃的畫面，飛出國也不忘分享旅遊美照。夫妻倆日前前往大阪道頓堀著名地標「固力果跑跑人招牌」打卡，豈料卻遭酸民留言開嗆：「丟臉丟到國外去」。
畫面可見，大阪氣溫雖然只有兩度，但香蕉與妻子Timmy全身只穿單薄布料。香蕉上身是白色無袖背心，下身搭配白色運動短褲，背心正面印有「グリコ」紅色字樣；香蕉與妻子高舉雙手、單腳抬起，模仿後方跑跑人終點衝線的姿勢，與背景招牌形成強烈視覺呼應。香蕉還透露，衣服是妻子熬夜縫紉的「不穿說不過去！」。
男星香蕉分享與嫩妻赴大阪的街頭旅遊照。（圖／翻攝自臉書@香蕉 王俊傑）
貼文曝光後卻有酸民留言開嗆香蕉「丟臉丟到國外去」，香蕉則是高EQ回覆：「真假...如果怕丟臉到國外去，那您就少出國，避免這個情形」，甚至還補充說「會不會太失禮...我說他」。香蕉的回應疑似惹怒這位酸民，對方再度留言點出「就是有人會不喜歡這種方式」，接著還自稱中年人表示「看到你照片的反應，覺得恥度太大，超過我們這個年齡層的接受程度」。
香蕉曬照遭網友開嗆：「丟臉丟到國外去」。（圖／翻攝自臉書@香蕉 王俊傑）
酸民後續話鋒一轉，說教香蕉的回應態度「不適當」，表示「眾多的陌生回應中可能存在你的金主，而你可能因為不適當的反應而失去工作機會」。面對酸民指教，香蕉霸氣回嗆：「您放心，失去的金主相當有限」，並表示自己這十幾年間，每天都會自省與自我調整「不怕沒人賞識」。
酸民說教香蕉回應的態度「不適當」，認為他可能因此「失去金主」。（圖／翻攝自臉書@香蕉 王俊傑）
原文出處：台男星遭轟：丟臉丟到國外！他穿吊嘎「拍片做1動作」小9歲嫩妻也在
