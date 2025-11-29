台男杜拜被拘留 妻有2要求！外交部喊：別抹煞第一線人員

陳姓夫妻原本計畫前往土耳其旅遊，卻在阿布達比轉機時發生意外，陳男遭五名武裝人員帶走。（圖／東森新聞）





台灣一對陳姓夫妻原本計畫前往土耳其旅遊，卻在阿布達比轉機時發生意外。陳男遭五名武裝人員帶走，經我國駐外單位連日協助，終於在昨（28）日獲釋。不過，陳妻近日向外交部提出要求，希望安排六天無償食宿及返台機票，對此外交部也表態了。

據了解，本月23日晚間，陳姓夫妻搭乘班機前往土耳其，原計畫先飛阿布達比轉機，再前往伊斯坦堡參加為期16天的旅遊行程。未料，飛機降落阿布達比後，陳男在機艙空橋遭五名武裝人員強制帶走。

經家屬與我國駐外單位協助，陳男於當地時間28日凌晨1時獲釋，但因護照與行李等文件須待12月3日才能在杜拜警局辦理解除，因此無法自行入住飯店，只能先向駐杜拜台北辦事處求助，由處長安排借宿一晚。

不過，根據《自由時報》報導，陳妻目前仍在土耳其旅遊，並向媒體表示，希望外交部提供六天無償食宿及返台機票，更強調「不能讓我先生用借貸方式處理」。外交人士回應指出，外交部對國人協助絕無差別待遇，會持續提供必要協助，也提醒外界不應將事件政治化，以免抹煞第一線外交人員努力奔走、協助國人的辛勞。

事實上，依據外交部領事事務局《旅外國人急難救助實施要點》規定，旅外國人遭遇急難且有迫切返國需求者，可由駐外單位代購最經濟返國機票，並提供候機期間不超過800美元（或等值當地幣）的基本生活費用借款；僅在立即危及生命、身體或健康的情況下，經呈報外交部同意，方可專案提供無償補助，用於緊急安置及返國相關費用。

