台男杜拜轉機遭拘捕...外交部揭「獲釋還不能回台」原因
雲林一名陳姓男子前往歐洲旅行，在杜拜阿布達比轉機時，遭到當地武警拘捕，拘禁4天後才獲釋，昨（3）日辦理解除旅遊禁令的手續。對此，外交部表示，由於當地檢方內部審核程序尚未完成，暫時無法核發離境許可，待釐清相關問題後將盡速辦理。
陳男和妻子在11月23日晚間從桃園機場出發前往阿布達比轉機，不料抵達登機口時，陳男被5名武裝警察帶走失聯。陳男妻子求助外交部，但等了3天都沒有消息。國民黨立法委員張嘉郡表示，立法院長韓國瑜主動聯絡她，了解後馬上聯絡陳男妻子，表達關心並願意協助。
直到11月28日當地時間凌晨1點（台灣時間早上6點），陳男終於被釋放，透過視訊向妻子報平安。不過，後續仍須在12月3日前往警局完成行政程序，解除旅行禁令。
根據《中央社》報導，外交部透露，陳男昨天上午在駐阿布達比人員陪同下，前往警方及檢察署辦理解除旅遊禁令相關手續。由於當地近期適逢連假，檢方尚未完成內部審核，因此未能核發離境許可。
外交部表示，一旦相關問題釐清完畢，將立刻協助陳男取得離境許可，確保順利返國。同時也強調，將持續提供必要協助，協助當事人釐清問題，並在遵循當地法令前提下，爭取最大權益，確保民眾平安。
