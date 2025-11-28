台男杜拜轉機遭警帶走 外交部徹夜聯繫安置

〔記者方瑋立／台北報導〕在杜拜阿布達比機場轉機的陳姓男子24日遭當地全副武裝人員帶走後音訊全無，身上也沒有護照、行李，我外交部駐處於今(28)日聯繫上陳男，已暫將陳男安置於職務宿舍，待12月3日仍須回警局報到辦理解除旅遊禁令。

雲林陳姓夫妻11月23日從桃園機場搭機前往土耳其伊斯坦堡，24日清晨在阿布達比機場轉機時，陳男遭5名人員帶走後音訊全無；陳妻26日跨海求助，包括立法院長韓國瑜、立委張嘉郡、劉建國等人得知後積極協助。

外交部今天向本報說明，我國駐杜拜辦事處連日來積極就本案與杜拜警方、當事人家屬保持密切聯繫。

外交部指出，駐處於杜拜時間11月28日凌晨1時30分接獲家屬電告，陳姓國人已獲警方釋放，但因11月29日至12月2日為杜拜國定假日，當事人仍須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令。

外交部說明，我駐處陳處長在凌晨聯繫上陳姓國人後，已先暫將其安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助。目前當事人遭捕的切確原因仍待進一步釐清，外交部將持續提供國人所需協助。

