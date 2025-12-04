台男杜拜辦理解禁仍無法回家！外交部揭原因

▲陳姓男子上月24日清晨在阿布達比轉機時遭武警帶走後失聯，引發軒然大波。（圖／翻攝Google地圖）

[NOWnews今日新聞] 一名雲林陳姓男子上月24日清晨在阿聯酋阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，幸好在台灣外界馳援、協調下，陳男於4天後平安獲釋，並由駐杜拜辦事處長親自接回宿舍暫住。而該男昨（3）日於當地辦理解除旅遊禁令手續，但仍無法離境。對此，外交部表示，當地檢方仍未完備內部審核程序，因此無法核發離境許可，檢方釐清相關問題後將盡速核發離境許可。

陳男於28日清晨獲釋，外交部當時說明，當事人仍須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令。不過，陳男昨日辦妥手續後，仍無法離境。對此，外交部表示，陳姓旅客獲告知，當地檢方因近日連假，仍未完備對此案的內部審核程序，故尚仍無法核發離境許可，若相關問題皆釐清無虞，將盡速核發離境許可。駐處將持續提相關協助，直至當事人順利平安返國。

外交部強調，將持續全力提供此案民眾必要協助，設法釐清相關原因，並在符合當地法令前提下爭取最大權益。

