台男毒駕險撞巴西人！警聞「K味飄散」車內還藏「喪屍煙彈」

台中市警方接獲行車糾紛報案時，意外查獲一起毒駕案件。當警方抵達現場，發現一名巴西籍男子與一名台灣籍駕駛發生爭執，巴西籍駕駛表示，對方車輛開得飛快且行為異常。警方在處理過程中，察覺台灣籍27歲徐姓男子身上散發K他命氣味，經唾液毒品快篩檢測呈陽性反應，還在他車上發現「喪屍煙彈」。

當警方趕抵台中市街頭處理行車糾紛現場時，巴西籍駕駛情緒激動地向警方表示：「這個台灣駕駛瘋了，車子開得這麼快，他都看不到我。還好我閃開了，他才過去了又停下來。」巴西籍駕駛描述了對方駕駛行為異常且危險的情況。

警方隨後與27歲徐姓台灣籍男子對話，發現他異常緊張，甚至無法分辨「路人」和「朋友」。當警方詢問他在現場的目的時，徐姓男子先是表示「來找他」，接著又將自己的朋友誤稱為「路人」，言語混亂且神情恍惚。此時，警方察覺到徐姓男子身上散發著異常氣味，研判可能是K他命的味道。

警方懷疑徐姓男子可能毒駕上路，進一步在其車內發現俗稱「喪屍煙彈」的毒品吸食工具。隨後對徐姓男子進行唾液毒品快篩檢測，結果呈現陽性反應，證實他確實在吸食毒品後駕車上路。

毒緝中心專員王中正表示，警方在處理行車糾紛時也積極檢測出毒駕案件。根據規定，徐姓男子將面臨新台幣3萬至12萬元的罰款，車輛當場移置保管，駕照吊扣一至二年，並追查公共危險的犯行。

台中市警方自這個月20日起，已開始在重要路口攔檢可疑車輛並執行唾液毒品快篩。警方在攔查時會觀察駕駛人狀態，如發現駕駛人恍神，就會請其靠邊停車並檢查證件。警方強調，吸毒上路比酒後駕車更為危險。據了解，台中市唾液快篩取締勤務執行一星期以來，已查獲14件毒駕案件，而這名巴西籍駕駛也是不幸遇上台灣毒駕的外籍人士之一。

