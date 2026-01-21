台男滯留阿布達比55天終返台 她還原營救過程：關鍵人物是劉建國

[Newtalk新聞] 雲林一對夫妻去年11月在阿布達比轉機時，陳姓丈夫遭5名武裝警察帶走，被移送至杜拜警察局關押，直到11月28日獲釋，但因護照被扣留後遺失，外交部協助相關行政程序，已在今年1月17日平安返台。對此，媒體人吳如萍還原事件始末，直言「讓整起事件平安落幕的關鍵人物，是雲林立委劉建國」，但當事人對劉建國的付出卻完全無視。





雲林夫妻20日前往立法院拜會立法院長韓國瑜、國民黨立委張嘉郡，感謝他們這段時間大力協助，並致贈感謝卡片，陳男說，外交部駐杜拜台北商務辦事處也幫忙很多，他非常感謝。

吳如萍20日發文表示，在阿布達比被誤抓、滯留當地近2個月的雲林籍陳先生，終於平安回到台灣，過程中，其實幫他們夫妻最多忙的就是外交部，不僅協助尋找委任律師，陳先生被釋放但暫時遭到限制出境、護照又被阿布達比官方弄丟的狀況下，外交部駐杜拜使館人員還持續陪伴陳先生拜訪當地檢警、律師，帶他看病、照料他的起居飲食、處理護照事宜，駐外使館做到這樣，已是仁至義盡。





「而能讓整件事平安落幕的關鍵人物，其實是立委劉建國」，吳如萍回憶，去年11月26日清晨，她突然接到人在土耳其經商打拼的旅行社業者好友熊先生緊急來訊，得知有台灣旅客在阿布達比機場的登機門突然被捕，原因不明，而這位陳先生原本是和陳太太要飛往伊斯坦堡加入熊先生的旅行團的。







吳如萍說，她詢問熊先生當事人背景，得知陳先生是劉建國選區的選民後，立刻聯繫劉建國辦公室告知狀況，劉建國得知後，第一時間即積極聯絡外交部，要求儘速了解詳情、營救國人，並親自致電外交部長林佳龍請求幫忙拯救這位雲林同鄉。





吳如萍指出，她聯繫劉建國、處理好拯救事宜後，又聯絡媒體圈好友們，告知有國人不明狀況被抓，需要媒體幫忙關注，並把熊先生、陳太太的聯絡資訊傳給各媒體。正因劉建國的親力親為，讓外交部極為重視此案，我駐杜拜使館整整花了近2個月的時間處理，「要說外交部為什麼做這麼多，我相信劉建國委員的督促，是一個很重要的關鍵」。





但吳如萍直言，事後的發展讓人有點傻眼，看到被拯救的當事人有著明顯的差別心，老是感謝不同黨派的民代、對劉建國的付出完全無視，「做為第一時間幫忙找人、找媒體幫忙的我來說，覺得當事人實在蠻不厚道的，也覺得我應該要好好地幫劉建國委員講幾句話，並為這件事留下紀錄」。

