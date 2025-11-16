台男為討債赴泰 擄走前女友打成重傷
[NOWnews今日新聞] 台灣一名33歲高姓男子男子因為不滿泰國前女友積欠10萬泰銖（約台幣9.5萬元）未還，憤而從台灣飛到泰國討債，並且夥同另外4名泰國人，深夜闖入前女友家並擄走對方施暴，還恐嚇家屬要求拿錢還債。
綜合泰媒報導，事情發生在當地時間14日晚間9時30分，24歲的泰國女子松格朗（Sirinnapa Songkrong，音譯）在泰國春武里府色桃邑縣的一棟白色公寓大樓前，遭一名外國人與2名泰國男子、2名泰國女子合力擄走。
有目擊者表示，事發當下看見一名外國男子與幾名泰國男女在公寓樓下爭吵，被害女子下樓後立即遭壓制、勒頸並喊著「救我！」不到10分鐘後，被害女子就遭強押上車，現場留下一雙鞋與兩支手機。
松格朗曾傳訊向身為警察的叔叔求救，但只短暫聯繫上，隨後訊號中斷。監視器拍下犯案集團使用一輛灰色轎車逃離現場。警方立即設路檢追緝，但尚無線索，同時派出刑警全面追捕嫌犯並緊急尋找被擄女子。
隨後在15日凌晨1時，當地警局局長率調查團隊成功追查到涉案的33歲台灣籍男子高連成（Kao Lian Cheng，音譯），以及4名泰國同夥。在警方緊逼壓力下，所有人都主動聯繫並前往投案。而 24 歲被擄走的松格朗被尋獲時，臉部遭虐打到眼睛腫到睜不開、瘀青腫脹。警方將對所有人進行調查並依法處理。
高連成表示，被害女子曾在台灣與他交往約6個月，之後向他借約十多萬泰銖，聲稱要辦理赴台工作簽證。後來女子返泰後兩人起了爭執，他想討債卻被推託，於是決定搭機親自來泰國討回。他於13日抵達泰國後，聯繫了現任泰籍女友及多名友人同行。警方指出，嫌犯在公寓外埋伏後將女子強行帶走，過程中對她施暴，之後更逼迫她聯繫家屬要求匯款。
警方表示，被害女子確實與臺籍男子認識並有債務糾紛。當天台灣嫌犯與泰國同夥到場後毆打女子，由台灣男子負責下手。所有人都預先知道被害人住在該公寓，並合力把人帶上車，恐嚇家屬若不交錢，就會讓被害人遭遇不測。
針對這起跨國擄人案件，目前正在等受害女子的醫學傷勢評鑑報告，才能進行接下來的司法程序，另4名泰籍同夥則依共同非法拘禁及暴力擄人等罪名移送法辦。
