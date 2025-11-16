台男犯下跨國擄人案！揪現任強虜前女友逼還9.5萬 恐嚇撕票

泰國14日發生一起擄人案，主嫌竟是一名台灣高姓男子，為前女友沒還10萬泰銖夥同友人犯案。綁架示意照，非案發場景。Pexels



台灣男子一名33歲的高姓男子，因不滿泰籍前女友欠10萬泰銖（約台幣9.48萬餘元）未還，本月14日夥同現任泰籍女友、3名當地友人深夜擄人，對前女友毆打恐嚇，脅迫家屬還錢，幸好女方被擄之前機警傳訊給當警察的叔叔求救，迅速被救出，而高男等5人全數被逮捕。

綜合泰國媒體報導，此事發生在本月14日晚間9時許的春武里府色桃邑縣，高男與4名泰國友人現身在一幢公寓前，強行擄走高男的前女友，幸好她在上車前，悄悄傳訊息給當警察的叔叔，才迅速獲救。

警方調查，原來高男和前女友曾在台灣交往，半年後分手，不過，高男在交往期間曾借給女方10萬多台幣辦台灣工作簽證，沒想到女方返回泰國後，拒絕還款，氣得高連成11月13日從台灣飛泰國，找現任泰籍女友與另3名友人擄走前女友。

警方透過監視器與偵訊，得知高男一群人就埋伏在公寓外，待目標出現後就動手，還毆打她，恐嚇家屬「不還錢就殺了她」。

對於這起跨國擄人案，泰國警方表示，目前正在等受害女子的醫學傷勢評鑑報告，才能進行接下來的司法程序，另4名泰籍同夥則依共同非法拘禁及暴力擄人等罪名移送法辦。

非法行為，勿模仿!

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

