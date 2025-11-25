台男猝死中國「兒稱失聯23年拒認屍」遺體卡廈門殯儀館陷僵局

國際中心／綜合報導

台灣一名宋姓男子（57歲）長期在中國廈門工作，近期卻突然猝逝，其遺體在6天後被發現，被送至廈門殯儀館冷凍保存。宋男在台灣其實還有一個兒子，不過死者兒子被通知前往認屍時，卻以與父親已長達23年沒聯絡，所以拒絕赴中辦理後事，導致情況陷入僵局。

「快樂天堂基金會」的董事長張雪如日前指出，宋男長期獨居在中國廈門打拚，8日突然猝死，遺體直到6天後才被鄰居發現，當地的公安和殯儀館迅速介入，將遺體冰存，並依規定聯繫家屬。她也透露，宋男在23年前與前妻離婚，從此與唯一在台灣的親生兒子失聯。

張雪如說，「23年，足以讓一個嬰兒長大成人，也足以讓血濃於水的親情，變得比陌生人更淡漠。」故當冰冷的通知跨越海峽，傳達給死者的兒子時，「兒子給出的答覆簡短且殘酷：『他失聯我23年，我不願意前往中國辦理後事。』」且拒絕簽署任何委託書，導致遺體目前只能被動冰存，可能長達數年之久。

張雪如也指出，整理宋男房間物品後更讓人鼻酸，因為其床頭擺滿自己與前妻、兒子合照，甚至珍藏著一家三口的Q版漫畫肖像以及兒子幼年時的照片，「看得出他心底最深處的牽掛，依然是這個再也無法彌補及挽回的家。」

張雪如無奈表示，根據兩岸的法律規定，只有直系親屬才有權力簽署文件，決定遺體的火化、運回或安葬，現因兒子的拒絕，讓整件事情陷入了一個無解的死結，讓她不禁感嘆，這不僅是法律問題，更是家庭隔閡與人倫責任的悲劇。

