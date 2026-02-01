台男留學生疑「施暴10多歲櫻花妹」 在日本遭逮捕

台灣一名男子疑似在飯店對10多歲日本女性施暴，遭到逮捕。（示意圖／pexels）





一名在日本留學的32歲台灣男子，昨（1/31）下午3時許，約了一名10多歲的日本女網友見面，2人疑似在北海道札幌的某間飯店房間發生衝突，男子遭女方指控施暴，被警方依現行犯逮捕，不過男方否認指控，目前正在調查中。

綜合日媒報導，昨日下午3時許，32歲的台灣男子與日本女網友，相約在札幌某間飯店房間，男子卻涉嫌抓住女方的肩膀，並將其推倒在地，下午3時30分左右，女方報案稱「受到暴力攻擊，並且與對方發生爭執。」

男子被依現行犯逮捕後，向警方供稱是為了自我防衛才會推人，導致對方跌倒，否認犯行。據了解，2人是透過社交軟體認識的，究竟發生了什麼事導致爭執，仍待警方進一步調查釐清。

