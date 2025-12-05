台男疑酒醉虎航機上咆哮害延誤48分鐘 遭日航警包圍拉下飛機

台灣虎航有班機原定4日晚間7時40分從名古屋起飛前往桃園，沒想到飛機上，有一名台灣旅客疑似酒後情緒激動屢勸不聽，不但拒絕配合起飛前安全檢查，還對機組人員咆哮，遭名古屋機場航警帶下飛機，整起事件使班機延誤了48分鐘，旅客鬧事畫面曝光，虎航公司則表示，肯定機組人員的應對方式。

從民眾拍下的影片可看到，這名台灣旅客疑似在飛機起飛前喝酒醉，在機內大吵，除了干擾機組人員外，還不願配合起飛前檢查，屢勸不聽，航班機長直接通報「執行拒載程序」。

男子飛機上酒醉鬧事，延誤航班48分鐘。圖／民眾提供

最後地勤人員代為通報，名古屋機場航警協助將鬧事旅客帶下飛機，鬧事旅客見警方到場仍舊不願配合，繼續耍賴不聽勸、留在機上不走，但員警可不吃這套，將他團團包圍，硬是從座位上將人強勢帶下機。

名古屋航警將男子強行帶下機 乘客鼓掌歡呼

人一走全場拍手歡呼叫好，因為男子的行為已經讓班機大Delay，其他旅客有家歸不得，早就失去耐心，最終航班延誤48分鐘。

民眾表示被延後這麼久當然很無奈，機長不讓他搭機，可是他人已經坐在座位上，僵持在那邊將近1個小時，最後是一群日本警察把他架走。

原定4日下午7點40分從名古屋起飛的班機，台灣男子這酒醉一鬧，導致航班大延誤，其他乘客返家的好心情全被打亂，不只影響所有人的寶貴時間，更讓自己臉上無光。

※請注意：飲酒過量 有害健康

責任編輯／網路中心

