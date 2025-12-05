台男疑酒醉.虎航機上咆哮 遭日航警強行帶下機

台北市 / 綜合報導

台灣虎航一架編號IT-207航班，原定昨(4)日晚間7時40分從名古屋起飛前往桃園，沒想到機上一名台灣旅客疑似酒後情緒激動，不但拒絕配合起飛前的安全檢查，還對機組人員咆哮，遭名古屋機場航警，強制帶下飛機。整起事件導致班機延誤48分鐘才起飛。對此，虎航強調，對旅客滋擾事件零容忍，也肯定機組人員的應對方式。

班機上旅客一同熱烈鼓掌，因為鬧事旅客，終於被航警拉下機，這名旅客離開前，還在機艙口停下，耍賴不聽勸，對航警胡言亂語，但最終還是被強行帶離。

原來4日虎航一架IT-207航班，準備從名古屋飛往桃園，沒想到一名台灣旅客，疑似因為酒醉情緒激動，以言語進行滋擾，不願配合起飛前檢查，甚至對組員咆哮，當下機長按規定，簽發警告信函，但他仍屢勸不聽，最後由地勤人員，代為通報名古屋機場航警，執行拒載程序，但也因此讓航班延誤48分鐘。

旅客說：「延誤那麼久當然會無奈，到後面才發現有一個，前面有一些大小聲的情況。」旅遊達人傑西大叔說：「地勤跟空服都會依照，是否對飛航安全造成危害做出判斷，在起飛之後機組人員，是有權力進行管束。」

對此虎航回應，以「飛安第一」為營運基石，對旅客滋擾事件一貫「零容忍」，肯定組員的表現及應對方式，旅遊達人也提醒，機上飲酒身體耐受度可能跟平地不同。

旅遊達人傑西大叔說：「飛機上的氣壓比較低會更容易醉，也會比地面更容易產生，不舒服的狀況，所以空服人員是可以依照個人的狀況，停止供應酒精性的飲料。」男子不勝酒力大鬧航班，不僅造成航班延誤，影響其他乘客的寶貴時間，更讓自己臉上無光。

